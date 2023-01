La "aventura" de andar en Uber por Comodoro Rivadavia

“Experimente el Uber en comodoro. La del auto venía de acompañante y manejaba el marido. Me entraba un chiflete de aire porque la puerta no cerraba. Pasamos a dejar un chulengo, a cargar nafta y a la panadería antes de llevarme a destino. Qué cosa hermosa”, contó en Twitter el usuario @YankoChariano.

Una historia que parece una aventura desató una catarata de anécdotas sobre las situaciones que se producen al solicitar el cuestionado servicio de transporte que pelea con remiserías y taxis.

https://twitter.com/YankoChariano/status/1618055413408358401 Experimente el uber en comodoro. La del auto venía de acompañante y manejaba el marido. Me entraba un chiflete de aire por que la puerta no cerraba. Pasamos a dejar un chulengo, a cargar nafta y a la panadería antes de llevarme a destino. Que cosa hermosa — Yanko (@YankoChariano) January 25, 2023

“Yo una vez me subí a uno que pasó a inflar las 4 cubiertas "por las dudas" me dijo, de cr a rada, yo en plan :))))”, compartió su experiencia el usuario @TomasLautaro12.

Otra usuaria destacó que “una vuelta pedí Uber en Cr y yendo de km3 a Palazzo me olvidé el escabio en mi casa en Saavedra y me llevó a buscarlo y no me cobró más de lo q decía la app 10/10”, contó feliz @RomiBeln.

“Experiencia en Uber Comodoro: la vieja de onda se sabía las calles, no llevaba el seguro del auto, ni tenía efectivo y le quedó debiendo 200pe a mi amicha”, relató sarcásticamente @KatyPardoo.