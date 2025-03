La dura respuesta de Nito Artaza al video de Cecilia Milone

El viernes, en su cumpleaños número 56, Cecilia Milone publicó un duro video en el que relataba un episodio que vivió mientras estaba casada con Nito Artaza. Si bien la cantante no lo nombró en ningún momento, la respuesta del productor teatral no tardó en llegar.

Fue Daniel Ambrosino el que se comunicó con Artaza, quien le envió un mensaje haciendo referencia al video que compartió Milone con sus seguidores. “Primero me agradece que le haya preguntado y me dice ‘Di vuelta la página de mi vida, estoy en otro capítulo’”, comenzó relatando Ambrosino al aire de A la Tarde (América TV) y continuó leyendo el mensaje que le envió Nito: “No quiero hacer ningún comentario ahora, hoy es el cumpleaños de Cecilia y ella necesita paz y compasión”.

El uso de la palabra compasión generó un debate en el estudio y no es la primera vez que el actor la utiliza para referirse a la cantante, sino que en declaraciones anteriores también la eligió. “Me vuelve a repetir ‘Hoy es el cumpleaños de Cecilia y para mí ya es el pasado’”, terminó de leer el periodista en América. Al terminar con el mensaje, los panelistas del programa empezaron a discutir acerca de la actitud de Artaza y el mensaje de la actriz de Drácula.

LO QUE DIJO CECILIA

Frente a una cámara, contra un cortinado blanco y vestida con una blusa blanca con motivos azules, Cecilia se descargó como nunca: “Me llevó un año entero recuperar las fuerzas. Me llevó un año entero de contacto cero y de asesoramiento de profesionales, tanto en lo legal como lo psicológico. Recién ahora puedo dar, no sé si explicaciones, pero puedo contar qué pasó con mi vida. El verano del 2022 fue un verano muy difícil para mí. Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía. No me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos, me desesperaba su forma de no oírme el alma. Y un día del verano del 2022, en medio de rumores de mudanzas y crisis, lo que sucedió es que como yo ya no sabía cómo pararlo, no sabía cómo hacer que no se produjeran noticias, no sabía cómo conseguir que escuchara mi alma… Eso es lo que más me desesperaba”.

Y continuó confesando que en su desesperación llegó a tomar pastillas para calmarse: “No hay gritos, mirá que tengo voz potente, pero no hay gritos que consigan que alguien no te escuche el alma si no te la quiere escuchar. En medio de ese verano, una noche muy desesperada, después de una discusión que insisto, era más un pedido de atención que una discusión, yo tomé unas tres pastillas, un hipnótico y dos o tres miorelajantes, con la intención de dormir todo el día. Por supuesto que era consciente que eso lo único que lograba era dormirme todo el día. Yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme, no sabía cómo enfrentarlo, no sabía cómo pedirle que me ayudara"

“Y esta persona que invita a hacer terapia antes, durante y después, para saber con quién está uno, esta persona, en vez de asistirme, en vez de llevarme a un terapeuta, en vez de llamar al SAME, me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función. Esa noche yo tuve dos funciones. Su argumento era ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar si suspendemos? ¿Qué van a pensar de vos? Yo hice una función, que no me acuerdo, no sé cómo la hice. Con profesionalismo, con unos compañeros hermosos que me sostenían y yo lloraba mientras hacía monólogos, mientras cantaba. No sé, no sé cómo la hice”, continuó al borde de las lágrimas.

Y luego, nuevamente al borde de las lágrimas, da un mensaje a la otra parte de esta historia: “Entonces te sugiero, sinceramente, te sugiero, porque de verdad te quise mucho, no mandes a la gente a terapia burlándote si te volvés a encontrar con una situación así. De verdad ayuda a alguien. Ayúdalo. Ayuda a la persona con la que estés. Llama al SAME. Déjala internada en un psiquiátrico. Pero no te burles cuando ella salió de tu casa y de tu vida. Ayúdala. Sé bueno. Todavía podés ser bueno. Te invito a hacerlo hoy, en mi nacimiento. En mi cumpleaños. Chau”.