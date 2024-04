La fuerte respuesta de Víctor Hugo Morales a Javier Milei

Víctor Hugo Morales le respondió al presidente Javier Milei, quien el lunes durante una entrevista con Alejandro Fantino lo trató de “despreciable”, aunque elogió su labor como relator y le destacó una frase como analista.

EL DESCARGO

MILEI, ¡YO DESPRECIO LO QUE HACÉS!

Ayer el presidente Javier Milei, en el programa de Alejandro Fantino, dijo que soy un tipo despreciable. El tema de ser despreciable es para quién lo sos. Es una pérdida de tiempo despreciar a alguien por lo que opina. En cambio, despreciar a alguien porque daña a la gente es más grave. Yo desprecio las cosas, no a Milei. Desprecio las cosas que hace Milei, su locura. El desastre que significa ese tipo estrafalario, arbitrario, que a veces parece que no tiene piedad por nada. Un hombre cruel que hace daño y lo disfruta. Cuando vos sos despreciable para los jubilados que robás, sos despreciable para millones de personas. Cuando sos despreciable para la gente que echas de los trabajos, lo sos para cientos de miles de personas. Nosotros podemos ser despreciables, todo lo que se quiera, pero no tenemos capacidad de daño. No podemos molestar a nadie salvo con nuestra opinión, un pensamiento distinto. Ahí se termina todo. Cambias de radio, de canal y listo, se terminó el problema. En cambio, con él, vos no podés cambiar de esa forma. Te lo tenés que bancar. Sos jubilado, estás perdiendo. Sos laburante, estás perdiendo.