La inesperada denuncia de Roly Serrano contra Claudio Rissi

La muerte de Claudio Rissi a los 67 años entristeció a miles de artistas y personas que lo disfrutaron en películas y éxitos de la televisión como El Marginal, donde encarnó al temible Mario Borges. Pero no todo sus colegas lo recuerdan con una sonrisa: Roly Serrano, que compartió set con Rissi en varias oportunidades, contó lo peor del actor y reveló que los unió una fuerte enemistad.

Entrevistado por Juan Etchegoyen (Mitre Live) Roly recordó a Claudio Rissi con un dato que pocos saben: la pelea que los enemistó. "Claudio era un ser muy particular y especial. Vivió toda la enfermedad solo acompañado nada más que por su compañera, que tuvo suerte de tener hasta último momento. Cada uno vive su vida como quiere y con su propia costilla. Yo no digo lo que tendría que haber hecho", contó el actor que interpretó a "El Sapo" en la temporada 2 de El Marginal, el éxtio que llevó a la popularidad a Rissi, actor de larga trayectoria en cine, teatro y televisión.

"Claudio era un cabrón. Nos hemos enojado muchísimo la última vez y estábamos muy enemistados. Hicimos Búfalo Américano y tuvimos muchos problemas ahí. Con Claudio llegamos a tirarnos ceniceros por la cabeza. Obviamente no llegamos a a las manos. El era un tipo muy pasional y no era muy sencillo discutir con él. El era muy celoso del trabajo y son esos seres muy especiales. Los llevás adelante porque lo respetás y porque no sos un pelotudo. Son tipos así y bueno, hay que hacer el aguante. Sería una opinión de gallinero decir que fue incómodo trabajar con él, con él hicimos varias películas. Que nos hayamos enemistado en la última temporada no quiere decir que lo odie. Hablo con muchísimo respeto", agregó.

Por último Roly lanzó una picante denuncia contra su fallecido colega: "Ante su pérdida, ante no tenerlo más, mi comentario me parece una pelotudez, pero yo no creo que la muerte abuene. Uno tiene que abuenar para abuenar y vivir mejor, vivir bien, y siempre tiene que perdonar y abrir el corazón. Nos saludamos después de lo que pasó, y no somos dos estúpidos, nos vimos y nos reencontramos. Hola y chau, no nos hicimos daño y no me lastimó... no es que violó a mi gato".

LA MUERTE DE CLAUDIO RISSI

A los diez años Claudio Rissi descubrió el amor por la actuación en un acto escolar y a los 18 comenzó sus estudios de teatro vocacional en el Club River Plate. De ahí ingresó en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde se formó con David Di Nápoli y Lorenzo Quinteros. Interpretó icónicos papeles, como por ejemplo Galván en Los Simuladores, en su primer episodio; El Fletero en Okupas; Comisario Filpi en El Puntero; Mario Borges en El Marginal, además de otras series como Poliladron, Gasoleros, Un gallo para esculapio, Valientes, entre otras. "Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Rissi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento", indicó la Asociación Argentina de Actores en sus redes sociales.

