Fantino habló del aberrante chiste que hicieron en Neura

Alejandro Fantino reveló la drástica decisión que tomaron en Neura, canal de YouTube que encabeza desde hace unos años, luego del escándalo que tuvo lugar el pasado fin de semana por los polémicos dichos que salieron al aire en el programa Neura Delayed Knight, a cargo de Sergio 'Tronco' Figliuolo.

¿Qué fue lo que sucedió? El viernes por la noche, en Neura Delayed Knight, pasaron al aire un repudiable chiste que envió un oyente, donde hablaba de cáncer y pedofilia. De "broma" no tenía nada, lo que además le siguió una incomprensible reacción por parte del conductor del ciclo.

En su momento, Tronco no tuvo reacción y solo atinó a decir "chequeá, la con... de tu madre". Rápidamente en las redes sociales se viralizó el recorte y la ola de críticas fue letal. Tras ello, el conductor del programa también realizó un descargo y pidió disculpas por pasar ese "chiste".

"Estoy enojado con lo que pasó y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Yo, lo que atiné a hacer ante esa barbaridad, fue reírme de los nervios. Estoy enojado porque no pude reaccionar como debería haber reaccionado", dijo Tronco.

En medio de todas las críticas que recibió ese momento, varios apuntaron directamente a Fantino, uno de los accionistas de Neura y amigo de Tronco dentro de la emisora. Es por eso que ahora el expresentador de Animales Sueltos recogió el guante y se refirió a este picante episodio.

"Yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo. Yo tengo responsabilidad sobre lo que pasa acá, en Multiverso", comenzó diciendo Fantino, escudándose de que no tenía conocimiento ni influencia sobre el contenido que se arma en otros programas que no sean el suyo.

Embed

Luego apuntó: "Yo estaba en mi casa el viernes y me enteré el sábado de lo que había ocurrido. Como me sentí difamado por un montón de gente, voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso".

En cuanto a cómo queda ahora Neura, Fantino explicó que el ciclo de Tronco se dio de baja y la persona encargada de chequear el audio antes de ponerlo al aire ya no pertenece más a la empresa: "El programa no sale más al aire, Tronco les comunicará qué va a hacer con su vida".

"La persona que no chequeó debidamente lo que puede o no (salir al aire), porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa", siguió, para luego cerrar disculpándose por el polémico episodio: "Y les pido disculpas como uno de los accionistas, minoritario, de este lugar".