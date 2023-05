La pastora de Milei desbancó al candidato de Bullrich

La pastora le dio a los libertarios uno de sus mejores resultados electorales pero no consiguió atraer al voto en blanco que en la provincia llegó a un histórico 20 por ciento. Los libertarios fueron aplastados en La Pampa.

Javier Milei consiguió un resultado electoralmente vistoso en Tierra del Fuego, donde su candidata a gobernadora Andrea Almirón de Pauli obtuvo un tercer lugar, ganándole a Pablo Blanco, el candidato de Patricia Bullrich.

Pero su caudal de votos fue de apenas el 7 por ciento; el voto en blanco, en contraste, llegó a un 20 por ciento. ¿Le fue bien a Milei? Sin dudas, en Tierra del Fuego tuvo uno de sus mejores resultados, ya que en las otras provincias no viene obteniendo los resultados que le auguraban las encuestas –un caso es La Rioja, donde su pollo Martín Menem se pinchó en los comicios del domingo anterior--. Este domingo, en La Pampa sus listas quedaron con números marginales. En Salta no tuvo candidatos.

Almirón es una pastora evangelista conocida entre los fueguinos por sus posiciones contra el aborto legal pero que, en el plano partidario, no tenía antecedentes. Esta era la primera vez que competía como candidata. Se presentó con el partido Republicanos, creado hace cinco años por su hijo Santiago Pauli.

Contraria al aborto legal y a la ley de paridad de género, Almirón tiene como slogan “vida, libertad y propiedad privada”. Su campaña electoral apeló al discurso contra la casta política, pero hay que marcar también que hizo propuestas muy concretas de necesidades de la sociedad fueguina, como prometer créditos para que todos accedan a su vivienda o defender el empleo, incluso apoyando el régimen de promoción industrial que se sostiene con subsidios del Estado y que Milei no aprueba.

La candidata de Milei tiene una arista bizarra: se presentaba no sólo como pastora sino como profeta, un título que dejó de lado tras postularse. En un reportaje que le hicieron recientemente no tuvo problemas en decir que vive del diezmo de los fieles de su iglesia, “Hay vida en Jesús”, que dirige con su marido.

EN LA PAMPA Y SALTA NI FIGURO

En La Pampa el Partido Libertario no logró presentar candidato a gobernador. Oficialmente, propuso sólo diputados provinciales y concejales en algunas ciudades.

Su principal figura fue así Raúl Aragonés, que encabezó la lista de diputados provinciales e hizo una muy mala elección, obteniendo apenas 2 por ciento de los votos.

La lista de concejales de los libertarios en Santa Rosa tuvo un desempeño igualmente desastroso. De todas maneras, esto no puede trasladarse de manera automática a la candidatura presidencial de Milei. Si bien el diputado de La Libertad Avanza no ha logrado construir fuerzas provinciales con candidatos a nivel local -en el último tramo de la campaña incluso gastó su energía en no quedar pegado con referentes provinciales que buscaban usar su nombre-, sí mantiene alianzas con partidos provinciales para sostener su postulación a presidente. Esos espacios, sin posibilidad de constituirse en fuerzas provinciales, aspiran a ocupar lugares en las listas de diputados nacionales.

En Salta Milei no presentó candidatos. Inicialmente el economista libertario se había acercado a Marcos Urtubey, hijo de Juan Manuel, el exgobernador del PJ, pero las cosas no avanzaron (Urtubey hijo se presentó finalmente como candidato a intendente de Salta Capital, donde quedó en un relegado séptimo lugar, con un 2% de los votos).

Luego del distanciamiento con Urtubey, Milei buscó como aliado a Alfredo Olmedo, el exdiputado de la campera amarilla; pero en un giro inédito Olmedo terminó acordando con un sector del kirchnerismo y se integró al Frente Avancemos, un acuerdo que buscó disputarle la gobernación a Gustavo Sáenz, sin conseguirlo. En ese paso Olmedo se llevó con él a Avancemos sectores adscritos a Milei, por lo que hubo referentes del Frente de Todos que renunciaron a permanecer en el espacio.

