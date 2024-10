La periodista que conoció a su pareja por una app y al mes quedó embarazada de gemelas

Cata de Elía anunció que está embarazada de gemelas y contó su emocionante historia de vida. La periodista de A24 dio la gran noticia al aire de El Noticiero de A24 y se mostró muy contenta. "Catalina mirame, ¿qué hacemos?", le preguntó Facundo Pastor, su compañero de conducción. "La semana que viene", respondió ella entre risas.

"Vamos a darle un aplauso a Cata que está embarazada", reveló finalmente el periodista. "Gracias, se vienen gemelitas. Tengo un montón de antojos, hace tres meses que no paro de comer", contó De Elía.

A su vez, en diálogo con Teleshow, Cata de Elía explicó por qué su embarazo es de riesgo: "No doy más de felicidad... se van a llamar Margarita y Matilde. Es un embarazo de riesgo porque es gemelar y comparten placenta, por eso me tengo que hacer estudios en forma permanente".

"Este embarazo llegó en un momento inesperado, después de años de intentos en el pasado, y obviamente no dieron resultado. Busqué años con otra pareja con tratamientos, y acá se dio de forma sorpresiva a un mes de conocer a Nico, mi novio que es de mi misma edad, tenemos 40 años y estoy embarazada de tres meses", agregó.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista sumó detalles sobre su historia de amor con Nicolas Beis Barovero y expresó su emoción. "Lo que ven de mí en las redes, la radio o la tele no cuenta toda la historia. Mis últimos cuatro años han sido muy duros. Algunas cosas se hicieron públicas, como la muerte de mi amigo, otras prefiero guardarlas en mi intimidad, y les agradezco el respeto por eso. Llegué a un punto en el que me daba igual si despertaba viva. Seguí con mis actividades pero estaba toda celeste, invadida por tristeza, como en 'Intensamente'", introdujo.

"Luché en silencio, con la ayuda de terapeutas, amigas del alma, y maquillaje. Pero, un día, empecé a sanar traumas y a tener ganas de vivir la vida. Me liberé de muchas ideas sobre el matrimonio y la maternidad. Y como llevaba tiempo sola, acepté una oferta de una app de citas que me daba un mes gratis. Buscaba extranjeros para practicar inglés y no engancharme. Pero mi primera y única cita fue con @nicolasbeis. Hicimos match, salimos, nos enamoramos y…un mes después de conocernos, me enteré de que estaba embarazada. ¡De gemelas!", relató.

"No les puedo explicar lo que esto significa para mí. Soñé con ser mamá por años. Hice tratamientos, pasé por pinchazos, lágrimas, y cuando ya había dejado de buscarlo, cuando ya pensaba que no iba a pasar… pasó", continuó sobre su lucha por convertirse en madre.

"Estar embarazada de estos dos milagros es lo más fuerte y lindo que me ha pasado, y le agradezco al universo cada día por esta oportunidad. A mis compañeros de trabajo y oyentes de @metro951: ahora ya saben por qué tantas mudanzas y 'faltazos' por esas náuseas y vómitos que no me daban tregua. Estas dos bebitas ya se están haciendo notar, y solo pido que sigan creciendo y que nazcan sanas porque las deseo con todo mi corazón", concluyó Cata de Elía.