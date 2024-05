La periodista Valeria Sampedro a Jey Mammón: "No sos inocente"

Luego de que el conductor explicara su versión de los hechos y manifestara que la justicia no lo consideró culpable, la periodista lo refutó: “la causa prescribió, no sos inocente”.

Este domingo almorzó en la mesa de Juana Viale por El Trece, Jey Mammón y tuvo un tenso cruce con la periodista Valeria Sampedro. Jey arrancó diciendo: "Si bien soy víctima, no me hago la víctima. No voy a salir a contar todo porque es una historia personal y también porque tengo mucho respeto por el tema. El tema de los abusos es un tema extremadamente serio y sensible y creo que hay que tomarlo desde ese lugar. Vivimos en una sociedad en donde un testimonio es tomado como la verdad y bueno ese testimonio que no venía acompañado de nada más que de un testimonio, que es sumamente válido. Bueno yo presenté y se han escuchado audios en donde él (por Lucas Benvenuto) reconocía toda esa relación y la edad que tenía, hasta 24, 25 años que estaba conmigo. Y yo en un momento sentí como que tenía que soltar, porque la justicia me declaró inocente", afirmó.

En ese momento tomó la palabra Sampedro. "Perdón, necesito intervenir porque no es inocencia, o sea, lo que declara la justicia es que la causa prescribió técnicamente. Para aportar datos, hay una cuestión que excede lo que pueda pensar o entender cada uno. En este caso Lucas denuncia en 2020, no avanza una investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo. Ahora, ¿existió el delito?, ¿no existió? Esto que del juicio por la verdad. ¿En algún momento nos vamos a enterar de qué pasó? ¿A mí se me abren un montón de preguntas y lo digo tanto como periodista y como parte del movimiento feminista que habla de la cuestión de la víctima. O cuando se habla de delitos de personas que fueron vulneradas. En una denuncia de abuso sexual en general no se les cree a las víctimas, esto es una cuestión histórica", expresó.

Jey estaba visiblemente incómodo y decidió interrumpir. "Perdón, pero en general se le cree a la víctima", dijo Jey, y a quien se metió fue otro de los comensales, Aníbal Pachano quien dijo de manera contundente, "a este chico le creyó todo el mundo."

Nuevamente Sampedro insistipo con refutar a Mammon. "Cuando vos decís 'me declara la justicia inocente', la justicia no te declara inocente, lo que la justicia dice es ´no voy a investigar porque esta causa prescribió'.

Jey afirmó lo contrario: "Son conceptos erróneos. La justicia me declara inocente, preguntárselo a cualquier abogado, y por prescripción. Sí coincido con vos en que la justicia no Investiga, pero la justicia me declara inocente”.