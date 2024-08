La respuesta de Maximiliano Ferraro a Mariano Cúneo Libarona

El presidente de la Coalición Cívica repudió los dichos del ministro, quien había señalado que desde el Gobierno "rechazan la diversidad de identidades sexuales no alineadas con la biología".

Durante su presentación en Diputados, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que desde el Gobierno de Javier Milei "rechazan la diversidad de identidades sexuales no alineadas con la biología" y el diputado de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, lo cruzó con dureza: "Soy gay y lo que usted ha dicho es una barbaridad".

Invitado a exponer por la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidad, el funcionario nacional señaló que "la violencia no tiene género" ya que "afecta a todos por igual", y destacó que el Poder Ejecutivo promueve "el valor de la familia". En esa línea, manifestó que esa postura "resulta esencial para el bienestar de los individuos, para la la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos", lanzó.

La palabra de Cúneo Libarona resonó fuerte entre los presentes y rápidamente generó un escándalo de proporciones. Ante ello, Ferraro tomó la palabra y le recriminó al ministro de Justicia que "desconoce las leyes que han ampliado y reconocido derechos en los últimos 20 años en la Argentina, que no pertenecen a un sector político sino que nacieron del trabajo y de la lucha desde hace muchos años de organizaciones de la sociedad civil”.

Embed Hoy participé de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, donde defendí la igualdad ante la Ley. La violencia no tiene género ni ideología, así lo dicta nuestra Constitución Nacional. pic.twitter.com/so25VcbsdE — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) August 27, 2024

MAXIMILIANO FERRARO HABLO SOBRE DISCRIMINACION SEXUAL

"No puede desconocer, que ser gay -como lo soy- lesbiana, travesti o transexual estuvo siempre asociado a la ignominia y a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en el ámbito de la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías en la relación en términos de la desigualdad y también en el trato, usted no lo puede desconocer", agregó.

Luego, el presidente de la Coalición Cívica continúo reprochándole al ministro su posicionamiento y el del Gobierno. "Se lo digo de corazón y con sinceridad, porque usted es la máxima autoridad del Ministerio de Justicia y usted ha dicho una barbaridad. Una barbaridad que no sólo desconoce las leyes que han ampliado y reconocido derechos en los últimos quince años, que no pertenecen a un sector político sino que muchas de esas leyes nacieron de la lucha de organizaciones de mujeres y LGBT en Argentina”, le espetó.

Durante su alocución, el ministro había argumentado su rechazo a la diversidad sexual y de género con que "está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano". Pero Ferraro, utilizando argumentos legales, le respondió: "No puede desconocer el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que establece las cuestiones que hacen a la igualdad de trato de las mujeres. No puede desconocer, como ministro de Justicia, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, que incorpora los tratados de derecho en materia de Derechos Humanos en la Reforma Constitucional de 1994".

FERRARO A CUNEO LIBARONA

A continuación, le preguntó a Cúneo Libarona sobre un pasaje de su presentación: "¿Qué significa una libertad igual, ministro? Una libertad con equidad, es igualar los puntos de partida, no solamente para cada uno de nosotros que podemos tener alguna clase de asimetría (condición social, económica, orientación sexual)", le dijo.

Ferraro también instó al ministro a que hiciera expresa la política en materia de género del Gobierno de Javier Milei: "La pregunta es clara: ¿qué implica ese rechazo en términos de política pública eso que usted expresando?". Y añadió: “Ministro, solamente le faltó decir que podíamos ser enfermos o volver a patologizarnos a muchos de nosotros".

Sobre el final, el diputado le extendió una invitación al abogado. "Cuando quiera, ministro, lo puedo ayudar -y usted puede aprender- la diferencia que hay entre orientación sexual, identidad de género y todas las cuestiones que me preocupan porque usted no puede desconocer no sólo las leyes que rigen en Argentina, sino también lo que manda la Constitución, y como desde esas leyes se piensan políticas públicas para el bien de todos los argentinos o de ciertos colectivos que se sienten desprotegidos", cerró.