La Sub 15 de Comodoro avanza en el Nacional

El equipo dirigido por Mauro Villegas se quedó con la instancia provincial, tras ganar los dos partidos que jugó.

Por la tercera fecha del Torneo Nacional de Selecciones de Liga Sub 15, en Esquel, la selección de la Liga de Fútbol de Comodoro venció 3-1 a la Liga del Oeste y alcanzó los 6 puntos en dos partidos, para quedarse con el clasificatorio provincial con puntaje perfecto, logrando avanzar de fase.

Agustín Carrizo en dos oportunidades y Franco Rojel marcaron los goles que le dieron el triunfo al equipo dirigido por Mauro Villegas, junto al cuerpo técnico conformado por Edgardo Gordillo, Matías Abadie y Santiago Gaillard.

En el primer encuentro había vencido 1-0 al combinado de la Liga del Valle, con tanto de Leonel Ruiz.

Foto: Prensa LFCR.