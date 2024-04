La UNCo ya no puede pagar la luz, el gas y los servicios de limpieza

La crisis económica que sacude al país no da tregua y las consecuencias son más que evidentes. El recorte presupuestario a las universidades obligó a la Universidad Nacional del Comahue a entrar en la etapa de cesación de pagos. Esto significa que, sumado a las ya suspensiones de las convocatorias a nuevos proyectos de investigación y extensión, ahora la Casa de Estudios tampoco puede afrontar los gastos de, por ejemplo, la luz, el gas y el servicio de limpieza en su totalidad.

“POR FAVOR, NO MIREMOS PARA OTRO LADO. NO SEAMOS PARTE DE LA GENERACIÓN QUE DEJE MORIR A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA”, expresan mediante un comunicado desde la Defendamos la Unco, una agrupación conformado por estudiantes, docentes y no docentes.

Además de las ya anunciadas suspensiones de las convocatorias a nuevos proyectos de investigación y extensión, en su sesión ordinaria del día del jueves pasado, el Consejo de Administración de la universidad formalizó que ya no puede afrontar más la totalidad de los gastos que implica el funcionamiento de la institución.

Esto implica tomar ciertas acciones temporales a la hora de ejecutar el gasto. En este sentido, detallaron que se “verá afectado por ejemplo el servicio de limpieza, intensificando la reducción de turnos, quedando establecida la prioridad solo para aulas y baños. Se suspenderán servicios de telefonía, y no habrá manera de poder pagar la próxima factura de luz y menos la del gas cuando venga el frío”.

“Ya sabes por el informe de Hacienda que hemos publicado que el déficit que tenemos es enorme, ya que Nación sigue enviando muchísimo menos de lo que necesitamos (en el año son $57.059.717.760 menos). Pero esta vez pasó algo que es inédito: las partidas que corresponden a los aumentos salariales de paritarias anteriores NO LLEGÓ. Es decir, lo poco que habían aumentado los salarios, lo debería afrontar la misma universidad a pesar del déficit. El gobierno no está respetando los acuerdos paritarios”, aseveraron.

“NO HAY FORMA DE DETENER ESTE BRUTAL AHOGO SIN QUE TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ENTIENDA Y SE COMPROMETA EN LA LUCHA, LOGRANDO QUE LA SOCIEDAD ENTERA ACOMPAÑE NUESTRO JUSTO Y LEGÍTIMO RECLAMO”, concluyeron.