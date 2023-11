Laffeuillade: será válida la rueda de reconocimiento de Ortellado

El pasado 21 de febrero se produjo el homicidio de Juan Adolfo Laffeuillade. Los hermanos Micaela y Mauricio Ortellado, quienes actualmente cumplen prisión preventiva, son los imputados en este caso.

La fiscal general, Cecilia Codina, representando al Ministerio Público Fiscal, solicitó impugnar la reciente decisión del juez Ariel Tedesco de declarar nula la rueda de reconocimiento de personas, pidiendo que se admita la misma para ser exhibida en el futuro debate.

Sin embargo, Gustavo Oyarzún, defensor público de Mauricio Ortellado, requirió que no se hiciera lugar al recurso articulado por la fiscalía y que se sostuviera la decisión del juez natural de la causa de declarar nula la rueda de reconocimiento de personas.

Pero el tribunal de revisión, conformado por los jueces penales María Laura Martini y Mariano Nicosia, resolvió hacer lugar a la impugnación articulada por la fiscalía. De esta manera, se revocó la decisión del juez Tedesco en cuanto a declarar inválida la rueda de reconocimiento de personas de Mauricio Ortellado.

La defensa de Micaela Ortellado fue ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública. La fiscal Codina recordó que la defensa solicitó la no incorporación de la rueda de reconocimiento por su baja calidad, pero no cuestionó su validez. Sin embargo, el juez Tedesco adelantó que declararía nula la rueda de reconocimiento.

Codina argumentó que el recorrido fotográfico es una medida de investigación y la rueda de reconocimiento de persona es un anticipo jurisdiccional de prueba, con control de las partes, por lo que –a su criterio- el juez natural cometió “un error” al declarar nula la rueda.

Por su parte, el defensor de Mauricio Ortellado sostuvo que el auto de apertura a juicio no está redactado, ya que todavía no ha culminado la audiencia preliminar. Es decir, todavía no está la declaración de nulidad. Además, la defensa no requirió la nulidad del reconocimiento, sino que criticó su calidad y que el juez rechace el acto de reconocimiento.

Finalmente, el tribunal de impugnación resolvió hacer lugar a la impugnación articulada por la fiscalía, revocar la decisión del juez Tedesco en cuanto declaró inválida la rueda de reconocimiento de personas de Mauricio Ortellado, admitiendo la rueda de reconocimiento en el juicio. Martini y Nicosia hicieron la salvedad de que se le informe al jurado sobre el valor de la misma.