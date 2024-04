Lali Espósito apuntó contra Milei en uno de los programas más vistos de España

El enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei suma un nuevo episodio con las declaraciones que hizo la artista en la televisión española.

Tras algunas semanas de una tensa calma, la cantante reavivó la polémica al dar una devolución en Factor X, reality de la tv española donde es jurado.

“Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este”, empezó diciéndole Lali a dos participantes que habían interpretado su tema, “Disciplina”.

Y agregó: “Reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, si no que se la apropia gente que no, que es ‘libertad’”.

Finalmente expresó: “Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario”.

LA INDIRECTA DE JAVIER MILEI A LALI ESPOSITO

El 1° marzo Javier Milei habló ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación para dar inicio a las sesiones ordinarias. Durante su discurso, el presidente deslizó una indirecta hacia Lali Espósito, artista con la que se cruzó hace un tiempo vía Twitter y a quien llamó Lali “Depósito” en una entrevista.

El mandatario hizo referencia al dinero del Estado que es utilizado por los gobernadores para contratar artistas y que den shows gratuitos.

“Hay gobernadores a los que solo les importa asegurarse la caja y la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad”, aseguró el jefe de Estado.