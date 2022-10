Lali Espósito canceló su show en Trelew por razones de salud

Lali Espósito canceló dos de sus shows programados para el fin de semana debido a un fuerte problema de salud que la acompaña hace varios días. La cantante informó la triste noticia en sus redes sociales y explicó cuál es el diagnóstico médico que le impide subirse al escenario en los próximos días.

Los conciertos que la cantante canceló iban a tener lugar en Neuquén y Trelew, respectivamente, pero tuvieron que ser pospuestos dos semanas. A través de sus historias de Instagram, la cantante pidió disculpas por la cancelación, contó cuáles eran las fechas reprogramadas y explicó por qué problema de salud se vio afectada su agenda de recitales.

"Me reporto por un bajón, para dar una noticia que no está buena, que intenté no darla. Hemos hecho todo lo posible, principalmente yo y mi salud, pero estoy con un cuadro gripal muy fuerte", empezó Espósito. En este marco, la cantante reveló que está con mucha fiebre y "una tos imposible" que "si arranca no para", entre otros síntomas.

Además, la intérprete de N5 añadió: "Por recomendación del médico y los estudios que me hice me piden reposo este fin de semana, y eso hace amigos de Trelew y Neuquén que no pueda presentarme con el show". Por último destacó el gran trabajo de su producción a la hora de buscar nuevas fechas.

Por último, sentenció: "Les pido disculpas por no poder cumplir, pensé que iba a recuperarme este fin de semana pero la verdad es que no. Vengo arrastrando esto desde hace mucho tiempo y tomando medicamentos y tapando esta gripe". Además reflexionó sobre la autoexigencia y cómo ahora repercute en su salud. "Yo soy una demente, no está bien, e intento seguir con los shows y los laburos, pero es un show muy largo y no puedo hacerlo a medias, no se lo merecen", finalizó.