Valeria Coniglio, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia de Comodoro Rivadavia se refirió a un eventual inicio del ciclo lectivo 2021. “Si no se resuelve la situación de fondo seguimos con lo mismo. No puede haber otro año que no inicie” sostuvo.

Coniglio recordó que, en diciembre del 2020, el Juzgado Nº 3 hizo lugar al amparo presentado por la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. “Implica que hay una orden para la Provincia, del Ministerio de Educación para garantizar el ciclo (lectivo) 2021, considerando las normativas y herramientas para hacer esto posible”.

Es que al mismo tiempo se hizo el planteó, describió en La Petrolera, en lo que concierne tanto a la presencialidad como a la virtualidad. “Fue apelado por el Gobierno de la Provincia y derivado a la Cámara de Apelaciones quien pidió vista a la Asesoría de Familia y tuvimos, nuevamente, un dictamen favorable. Y estamos a la espera que se dicte la sentencia” explicó.

Coniglio, a esta altura del año 2021, considera que “el Gobierno debe garantizar el inicio de clases” y sobre los protocolos opinó que “me parece muy bien que articulen entre los distintos ministerios, con los gremios”.

Sin embargo, opinó que “acá hay una situación de fondo, qué venimos hace varios años y no se puede continuar que es muy grave. Si no se resuelve la situación de fondo seguimos con lo mismo. No puede haber otro año que no inicie”.

“Los chicos tienen que volver a las clases, hay mucho más en juego” concluyó.