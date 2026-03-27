Paradoja: escuela celebra su cumpleaños y cierran secciones

Este jueves hubo un abrazo simbólico a la Escuela Primaria Nº43 de Caleta Olivia para celebrar su cumpleaños pero al mismo tiempo se pidió preservar puestos laborales de docentes.

El edificio del establecimiento que celebró sus 53 años de vida lleva el nombre de “Pedro Palacios Almafuerte” y se encuentra en el barrio Mini Centro.

El abrazo simbólico lo protagonizaron sus docentes y alumnos que mostraron pequeños carteles con dibujos y frases alusivas al acontecimiento.

Sin embargo, este festejo también trajo aparejada una situación de inestabilidad laboral para el personal docente ya que debido a la reducción de la matrícula escolar en diferentes localidades, por disposición del Consejo de Educación se están cerrando secciones de grado.

La reducción del número de alumnos obedece a diferentes razones, entre ellas el alejamiento de familias hacia otras provincias y en el caso de la Escuela 43 pudo saberse que en 2025 se cerró una sección, lo que motivó que se eliminaran dos cargos docentes y para este este año se prevé el cierre de otras dos.

Por ello, al lugar también acudieron dirigentes de la filial local del gremio ADOSAC, liderados por la secretaria general Vanina Galván, a fin de resignificar que el abrazo simbólico igualmente representó un pedido a las autoridades del CPE para sostener los puestos laborales.

En coincidencia con lo manifestado por la vicedirectora de la escuela, el gremio solicita que se dé curso a una propuesta de inclusión educativa, es decir que se mantenga la cantidad de secciones pero con menos alumnos (generalmente eran de 30) a fin de que el proceso enseñanza aprendizaje sea más efectivo y al mismo tiempo no haya necesidad de eliminar cargos.

Además, se hizo sabe que en esta Escuela también brinda apoyo a parte del alumnado de la Escuela Especial Nº 8 que se encuentra en las inmediaciones.