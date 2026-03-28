Docentes de danza denuncian la eliminación de la materia en secundarias

Profesores egresados del Instituto 806 aseguran que la disciplina dejó de figurar en los listados oficiales durante el proceso de titularización.

Durante el proceso de titularización docente llevado adelante este viernes en la provincia, profesores de danza egresados del Instituto Superior Docente 806 denunciaron la eliminación de la asignatura en el nivel secundario, lo que derivó en la pérdida de horas cátedra y, en consecuencia, de sus fuentes laborales.

Según indicaron, la disciplina dejó de figurar en los listados emitidos por el Ministerio de Educación, impidiéndoles acceder a la titularidad de sus cargos, un procedimiento que no se realizaba desde hace varios años. La medida impacta de manera directa en al menos cinco instituciones donde se dictaba la materia: las escuelas secundarias 711, 796, 7717, 757 y 746.

Las docentes afectadas señalaron además que las autoridades de los establecimientos no recibieron información clara ni precisa por parte del Ministerio para garantizar la continuidad de este lenguaje artístico, lo que habría derivado en su exclusión.

A este escenario se suma una desventaja estructural: al tratarse de una carrera relativamente nueva en la ciudad —con una antigüedad de entre 14 y 17 años—, los profesores de danza cuentan con menor puntaje en comparación con colegas de otras disciplinas artísticas como teatro, música o artes visuales.

La situación generó un fuerte impacto en la economía de los docentes, quienes advirtieron que la problemática no es reciente. Según recordaron, en 2023 la disciplina ya había sido retirada de los listados del nivel inicial.

“La danza en las escuelas secundarias ha quedado eliminada”, expresó una de las profesoras, mientras que otra remarcó: “Como profesionales de la educación, no estamos teniendo un espacio para llegar a los estudiantes, y eso es muy grave”.

Ante este panorama, que calificaron como una “gran desestabilización”, los docentes anticiparon que continuarán el reclamo por la vía sindical junto a ATECH. Asimismo, denunciaron que el proceso fue implementado “de manera repentina, desorganizada y sin respuestas a las notas presentadas previamente para resguardar los espacios existentes”.

Actualmente, sostienen que han sido “desplazados de todos los niveles” del sistema educativo público. Frente a ello, las únicas alternativas laborales que les quedan son el ámbito privado o los talleres de Formación Artística Vocacional (FAV) en la Escuela de Arte.

Finalmente, expresaron su preocupación por el impacto a largo plazo en la formación local. “Se está perdiendo un recurso valioso porque la formación que recibimos no puede aplicarse en el sistema educativo”, concluyeron.