Los chubutenses tendremos dos días feriados la próxima semana

Será el martes 30 de abril y el miércoles 1 de mayo. Si bien no se produciría un nuevo fin de semana largo porque el lunes 29 es laborable, aun así estas pequeñas vacaciones son valoradas por los trabajadores para recargar energía y realizar alguna actividad que venían posponiendo.

Los feriados conforman una ocasión para realizar escapadas a localidades cercanas, con el objetivo de salir de la rutina y de los bullicios de la ciudad. Como también pueden ser una chance para recorrer nuestra zona con ojos de turista.

El 1 de mayo se instituyó como Día Internacional del Trabajador en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieran los obreros de la fábrica McCormick, durante varios días de abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago.

En esas épocas, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Allí en Chicago, la "Noble Order of the Knights of Labor" (Noble Orden de los Caballeros del Trabajo) agrupaba a la mayor parte de los asalariados y llevaba adelante una sostenida campaña para lograr que la jornada laboral se limitara a 8 horas. Este justo reclamo chocó con una cerrada oposición empresarial, circunstancia que impulsó a los obreros de Chicago a declarar la huelga. La protesta contó con una adhesión en todo el país de más de cinco mil trabajadores, clamor que finalmente hizo ceder al sector patronal.

Pero los dueños de McCormick no aceptaron el cambio y ello llevó a que sus empleados exteriorizaran airadamente su descontento, concentrándose en los alrededores de la fábrica. Para frenar la situación, la empresa recurrió a la policía. El 1º de mayo la protesta fue acallada a balazos por las fuerzas represoras, que causaron numerosos muertos y heridos.

QUERIAN SER ARGENTINOS

El feriado del 30 de abril en Chubut, en tanto, tiene su razón de ser en un hecho histórico que data de 1902 y que desde 2002 es considerado como un día no laborable en la provincia.

Todo comenzó con el Plebiscito del Valle 16 de octubre de 1902 que se trató de una disputa de la soberanía de dicho territorio entre la Argentina y Chile.

El lugar también es conocido como Valle Hermoso, nombre que fue dado por los colonos galeses y que se encuentra en la Comarca de los Alerces, muy próximo a Trevelin.

Los pobladores del Valle decidieron en esta fecha, pero de 1902, la pertenencia de estas tierras a la Argentina.

Desde el 2002 rige la ley provincial N° 4841 que establece "el descanso obligatorio para la Administración Pública Provincial, bancos, seguros y actividades afines".

Mientras, para los sectores industriales, comerciales y civiles es "optativo".