Los detalles de la escandalosa pelea entre Mauro Icardi y Nicolás Cabré

Desde que la China Suárez y Mauro Icardi oficializaron su relación, la pareja se ha mantenido bajo la mirada atenta del mundo del espectáculo. Con escándalos previos que involucraron a Wanda Nara y constantes idas y vueltas mediáticas, la nueva etapa amorosa de la actriz no estuvo exenta de polémicas. Pero esta vez, la tensión se trasladó a un plano más personal y familiar: el vínculo entre Icardi y Nicolás Cabré, expareja de la China y padre de su hija mayor, Rufina.

Mientras la actriz acompaña a Icardi en su recuperación física con vistas a regresar a las canchas —posiblemente en Turquía, donde se desempeña en el Galatasaray— y él la respalda en sus nuevos proyectos actorales como Camaleón: el pasado no cambia (Disney+), el equilibrio entre las partes que integran la vida familiar de la China no ha sido fácil de sostener.

En los últimos días, se conocieron detalles de una fuerte discusión que mantuvieron Mauro Icardi y Nicolás Cabré hace algunos meses. Según relató el panelista Pablo Layus en Intrusos (América), el conflicto se habría originado por los viajes de Eugenia junto al futbolista, que la alejaron temporalmente de su hija Rufina. “Él le recriminaba a la China lo de los viajes. Estaba un poco molesto por la situación. Mauro, que al principio se mantenía al margen, se metió y vino la típica: ‘vos no te metas’”, señaló Layus.

“Casi terminan a las manos”, afirmó el periodista, generando sorpresa en el estudio. Y agregó: “Después arreglaron las cosas. Me dicen que fue Cabré quien puso un poco más de orden. Dejó en claro que no tiene ningún inconveniente con él, pero cuando tenía que hablar con la China no le gustó que Mauro se metiera. El otro tampoco se quedó callado”.

El contexto familiar se volvió aún más sensible teniendo en cuenta que, en los últimos meses, la actriz acompañó a Icardi a destinos como Milán y Estambul. Además, crece la versión de que Suárez estaría considerando mudarse a Turquía con el delantero, una decisión que no solo preocupa a Cabré, sino también a Benjamín Vicuña, padre de los hijos menores de la actriz: Magnolia (7) y Amancio (4).

A pesar del episodio tenso entre Cabré e Icardi, los involucrados parecen haber logrado cierta armonía. Hace pocos días, ambos coincidieron en una actividad familiar: el partido de hockey de Rufina. Allí se pudo ver a Mauro, Eugenia, Nicolás y Rocío Pardo —actual pareja del actor— compartiendo espacio de forma cordial. “Todos fueron a ver jugar a Rufi”, comentó la influencer Ker Weinstein al publicar una imagen del momento, destacando la naturalidad con la que se mostraron juntos.

Según testigos del evento, “la China con Cabré y la novia charlaban los tres súper bien. Más tarde llegó Icardi. Cuando terminó el partido, Mauro le compró ropa en el shop del club a Rufina”. Otro mensaje sumó: “Parece que el que va siempre con la nena es Cabré y la China no va jamás, por eso el club estaba medio revolucionado porque fue con Icardi”.

Lo cierto es que, pese a los roces iniciales, Icardi y Cabré parecen haber entendido que lo prioritario es el bienestar de Rufina. Como dijo Layus, “la relación arrancó con un choque, pero hoy conviven desde un lugar más maduro”.