Los gremios docentes tienen cita el viernes

El Gobierno provincial convocó a reunirse en una mesa de diálogo a los gremios docentes. El encuentro será el viernes, a las 8, en la sede de la Secretaría de Trabajo en Rawson cumpliendo el protocolo de bioseguridad por el COVID-19 y solo podrá ingresar un representante por gremio.

Mediante nota de convocatoria, se citó a los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh); del Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed); del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop); de la Unión Docentes Argentinos (UDA); de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Sindicato de Obreros y Empleados Públicos de la Administración Pública (Soyeap); de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

Voceros sindicales advirtieron que pretenden que no sea una reunión formal, sino que sirva para recibir medidas concretas para solucionar el atraso en el pago de salarios y del medio aguinaldo de diciembre de 2020.

“Nosotros fuimos los primeros en solicitar esta convocatoria. Lo hicimos el 12 de enero para resolver la deuda salarial y, en ese momento, señalamos que teníamos que empezar a reunirnos antes de que comiencen las clases”, sostuvo el secretario general de ATECh, Santiago Goodman.

“Lo de infraestructura está encaminado, que no significa que esté solucionado. Hay un 25% de arreglos que fueron atendidos pero la inmensidad de ese semáforo rojo que tiene el Gobierno provincial hace que no esté culminado. Las partidas han llegado a las escuelas y no alcanzan. Y la situación salarial no es menor en conjunto con las otras dos”, subrayó el dirigente gremial.

“El Gobierno provincial dice que el protocolo está aprobado. Seguramente lo habrán aprobado en una reunión la ministra (de Educación, Florencia) Perata y (el ministro de Salud, Fabián) Puratich. En el consejo asesor donde discutimos en 12 reuniones diferentes situaciones no ha sido aprobado por los ocho sindicatos que estábamos en la mesa. Ninguno de los gremios aprobó el protocolo que el Gobierno pretende imponer”, destacó.

“El Gobierno pretende imponer el protocolo que es un borrador. El viernes hubo tres resoluciones del Consejo Federal de Educación y en su gran mayoría no garantiza el cumplimiento del protocolo porque hay un ‘abc’ muy simple: cada 80 minutos los lugares deben ser ventilados y el 75% de las instituciones tienen rejas que no permiten abrir las ventanas”, cuestionó.

“NO CUMPLE CON LAS NORMAS BASICAS”

Asimismo, Goodman manifestó que Provincia tiene que garantizar distanciamiento, uso de barbijo y sanitización constante. Sin embargo, para el dirigente gremial, en el nivel inicial no se puede garantizar el distanciamiento. “Esto se lo dijimos a Puratich pero no hicieron caso y no nos contestaron las cuestiones en las que nosotros teníamos dudas”, criticó.

Para los docentes que son considerados de riesgo, el secretario de ATECh manifestó que se pedirá que se aplique una licencia extraordinaria y una excepción laboral presencial.

Y fue claro con respecto a la expectativa que se generó con la visita del ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta. “Creo que la mayor desazón de la visita del ministro fue la expectativa de la acción política real y concreta. Esto no se resuelve con diálogo. Acá tiene que haber respuestas claras del Gobierno provincial que es el mayor responsable de todo y del Gobierno nacional en la corresponsabilidad que tiene por Ley Nacional de Educación, por financiamiento educativo y por la Constitución Nacional”, subrayó.