Lunes pasado por agua: Lluvias aisladas y temperaturas frescas

Comodoro Rivadavia se prepara para un comienzo de semana húmedo y fresco. Según el Servicio Meteorológico, se esperan lluvias aisladas durante todo el día, con ráfagas de viento por la noche.

Este lunes se presenta con un pronóstico dominado por las precipitaciones en la ciudad. Por la mañana, los comodorenses se despertarán con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10 y 40%. La temperatura se mantendrá fresca, rondando los 10°C, mientras que el viento soplará desde el oeste a una velocidad de 23 a 31 km/h.

Asimismo, por la tarde las condiciones climáticas no variarán demasiado, ya que las lluvias aisladas persistirán con la misma probabilidad. Sin embargo, la temperatura subirá un poco, alcanzando los 14°C, lo que brindará un leve respiro. A su vez, el viento disminuirá su intensidad, registrando velocidades de 13 a 22 km/h, aunque mantendrá su dirección predominante del oeste.

Finalmente, la noche traerá consigo un cambio en la intensidad del viento. Si bien la temperatura descenderá a 13°C y las lluvias continuarán, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que demandará precaución.