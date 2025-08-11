Lunes pasado por agua: Lluvias aisladas y temperaturas frescas

Este lunes se presenta con un pronóstico dominado por las precipitaciones en la ciudad. Por la mañana, los comodorenses se despertarán con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10 y 40%. La temperatura se mantendrá fresca, rondando los 10°C, mientras que el viento soplará desde el oeste a una velocidad de 23 a 31 km/h.
Asimismo, por la tarde las condiciones climáticas no variarán demasiado, ya que las lluvias aisladas persistirán con la misma probabilidad. Sin embargo, la temperatura subirá un poco, alcanzando los 14°C, lo que brindará un leve respiro. A su vez, el viento disminuirá su intensidad, registrando velocidades de 13 a 22 km/h, aunque mantendrá su dirección predominante del oeste.
Finalmente, la noche traerá consigo un cambio en la intensidad del viento. Si bien la temperatura descenderá a 13°C y las lluvias continuarán, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que demandará precaución.