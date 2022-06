Luque encabezó el acto por los 50 años de la Vecinal La Floresta

El acto se desarrolló este miércoles en la sede de la vecinal, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; y el secretario de Economía, Germán Issa Pfister, entre otros.

Al respecto, el intendente manifestó que “esta vecinal es un ejemplo de lo que sucede cuando comienza un barrio y se intentan gestionar determinadas cuestiones para que aquellas personas que se fueron estableciendo poco a poco, puedan vivir mejor y, de esta manera, ir haciendo ciudad, que es un poco la historia de Comodoro Rivadavia”.

En esa línea, resaltó que “queremos gente como Silvia Navarro y José Guerrero, que tengan ese sentimiento y emoción por su tarea, pero que a la vez les duela la necesidad y que cuando sienten impotencia por no sentirse parte de una comunidad, luchen por revertir esa situación. Eso es lo que pretendo para mi ciudad, gente que quiera a Comodoro como ellos quieren a su barrio”.

“La Floresta es un sector complicado, ya que, tal como sucede con los barrios altos, se presentan muchas complejidades y son más costosos para gestionar obras de servicios básicos y pavimento, pero de todas formas venimos avanzando fuertemente en ese sentido”, aseveró.

Finalmente, Luque destacó que “nosotros no estamos haciendo nada más que lo que nos corresponde y lo que es inherente a nuestra función. Necesitamos que nos sigan exigiendo porque tenemos mucho más por hacer, no sólo en La Floresta, sino en cada uno de los barrios de la ciudad para que estemos cada vez mejor”.

POR LOS VECINOS

En tanto, el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita, señaló que “desde el inicio de la gestión, el intendente nos solicitó que trabajemos codo a codo con los vecinalistas. Eso tiene que ver con la responsabilidad que tiene cada uno de ellos, que hacen su tarea de una manera desinteresada, social, cultural y hasta política, visitando a cada uno de los secretarios y de las instituciones para generar políticas públicas para su barrio y ayuda para sus vecinos”.

“A nosotros simplemente nos toca ser servidores públicos en un momento de nuestras vidas y ellos eligen seguir haciéndolo desinteresadamente, por amor al barrio y el compromiso de sus vecinos. Eso tiene una doble recompensa cuando consiguen resultados”, valoró.

Por su parte, la titular de la Vecinal La Floresta, Silvia Navarro, manifestó que “en un día tan especial queremos reconocer a todos los vecinos que pasaron por nuestra institución y dejaron su granito de arena para que vayamos creciendo. Cada vecinalista que se pone al frente de un barrio, deja todo, su casa, su familia, para trabajar por sus pares”.

“Estoy muy orgullosa de ser vecinalista, de levantarme todas las mañanas y trabajar por la gente. Cuando recibo críticas, las escucho, no me ofendo ni me lastiman, pero hago todo lo posible para que eso cambie, y eso cambia cuando el Estado escucha, como viene sucediendo”, recalcó.

Del mismo modo, puso en valor “la obra fantástica de pavimento que se está ejecutando en el barrio, que es el mejor regalo que recibimos y pronto estaremos inaugurando. Muchos vecinos padecieron durante mucho tiempo y finalmente van a pisar asfalto, por eso es muy importante que nos hagan saber las necesidades para trasladarlas al Municipio”.