Luque no apoya una posible Ley de Lemas

El intendente de Comodoro y precandidato a gobernador de Chubut, Juan Pablo Luque, afirmó que no apoya "una posible Ley de Lemas" y advirtió que varios sectores opositores, "verdaderamente interesados en que ese mecanismo electoral se implemente, han hecho correr absurdas noticias falsas adjudicando ".

Juan Pablo Luque manifestó su posición sobre una posible Ley de Lemas que pudiera aprobarse a nivel provincial y advirtió que siempre repite que "voy a competir en el escenario que me toque competir, con cualquier regla de juego”, y que nunca defendió ese mecanismo para competir de cara a la gobernación. Fue enfático al afirmar que “No necesito ley de lemas, no creo en ley de lemas y no apoyaré la ley de lemas”.

Asimismo, repudió que "algún sector opositor seguramente busca perjudicarme, relacionándome con una ley que no está vigente en esta provincia y, si ven el accionar de legisladores de mi espacio, no hay margen para que eso suceda y no daremos ni siquiera el quórum".

Al respecto, explicó que "hay publicaciones pautadas por medios fantasmas, las reconocidas fake news que hacen correr para perjudicar a alguien. Ya estamos haciendo las denuncias pertinentes", sentenció.