Madre soltera perdió todo en un incendio y necesita ayuda para volver a su hogar

Luciana Aranda, vecina de Caleta Córdova y madre de dos hijos, perdió casi todas sus pertenencias en un incendio y, tras el siniestro, sufrió un robo que agravó la situación. Organiza una rifa para cubrir los gastos de reparación, mientras la ayuda oficial prometida aún no llega.

El 18 de junio a la madrugada, un incendio devastó la casa de Luciana Aranda, madre soltera de dos hijos, en el barrio Caleta Córdova. El fuego consumió prácticamente todas sus pertenencias, dejando intactos solo la heladera, la mesa y la vajilla. “Perdimos todo: muebles, placard, televisor, todo lo del baño, toallones, sábanas”, relató la damnificada.

Tras el siniestro, Aranda recibió asistencia limitada de Defensa Civil, que le entregó dos colchones, mantas y bolsones de comida. Sin embargo, el prometido apoyo desde el Estado para la reparación de su hogar no ha llegado.

WhatsApp Image 2024-09-06 at 10.53.22 AM.jpeg

El panorama empeoró una semana después, cuando la familia fue víctima de un robo. Ladrones se llevaron el cableado eléctrico de la casa y otros materiales. “Nos robaron todo el cableado desde el pilar hasta la casa, además de la térmica”, detalló Aranda.

“Ahora estoy trabajando el doble para poder juntar plata y no alcanza a pesar de eso lamentablemente. El tema es que estar afuera de mi casa me genera el doble de gastos, necesito volver a la casa para no seguir generando gastos y poder volver y empezar a reconstruir todo”, agregó la madre de dos hijos.

Aranda lucha por volver a su hogar para evitar mayores gastos. Necesita comprar cables, pintura, vidrios y refaccionar por completo el baño. Para ello, ha lanzado una rifa de 300 números a $2.500 cada uno, con un premio de $100.000. "Cualquier ayuda viene bien", concluyó la madre, destacando el apoyo de gente conocida que aportó con ropas para los nenes.

WhatsApp Image 2024-09-06 at 10.53.22 AM (1).jpeg

Para quién quiera colaborar con la rifa o poder asistirla con algún elemento, puede comunicarse con ella al 2974299722 o bien hacer una donación al alias: Lu.Ro.Am.