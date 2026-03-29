El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional durante la madrugada del sábado, tras un presunto incendio en su vivienda de barrio Standard Norte. Se encuentra con asistencia respiratoria y su estado es crítico.

Un niño de 3 años sufrió quemaduras en más del 50% de su cuerpo y permanece en terapia intensiva

Un niño de 3 años permanece internado en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital Regional, luego de sufrir quemaduras en más del 50% de su cuerpo en el marco de un presunto siniestro domiciliario.

El ingreso al nosocomio se produjo alrededor de las 2:10 de la madrugada, cuando la madre del menor lo trasladó de urgencia a la guardia. El niño fue asistido de inmediato por el personal médico y, debido a la gravedad de las lesiones, debió ser derivado a terapia intensiva, donde permanece con asistencia respiratoria mecánica por compromiso de la vía aérea.

Según informaron fuentes policiales, la madre relató que se encontraba descansando en su domicilio, ubicado sobre calle Mujica Láinez, en el barrio Standard Norte, cuando advirtió la presencia de humo proveniente de la habitación del menor. Ante la situación, tomó al niño y lo trasladó rápidamente al hospital. La mujer no sufrió lesiones.

A raíz del hecho, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a la División Policial de Investigaciones (DPI), que llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente.