María Becerra, furiosa por la censura que sufrió en México

En abril pasado, María Becerra y Tini Stoessel se convirtieron en noticia en México y Argentina, por la supuesta censura en el país norteamericano a la canción “Miénteme”, una de las más escuchadas en las plataformas digitales, la cual le dio un gran envión a la nacida en Quilmes (Buenos Aires), en medio de lo que era su gran lanzamiento como cantante (previo a esto, Tini y María habían colaborado en “High Remix”).

El argumento que se dio fue que el sencillo “incitaba a la violencia contra la mujer”, principalmente por los versos: “Si la’ mirada’ mataran, tan-tan-tan/Tú y yo no estaríamo’ vivo’" y "Dale Miénteme/Haz lo que tú quiera’ conmigo".

"Es un gran hit que abre la puerta a toda Latinoamérica, pero no se transmitirá en la radio debido a la ola de femicidios del país", confiaron fuentes mexicanas.

Si bien jamás se terminó de confirmar esa supuesta censura, la información no pasó desapercibida, ya que en ese país había pasado algo similar con el hit “Mayores” de Becky G, donde se escucha la frase "que con un beso en la boca me haga volar en el aire".

En aquel entonces, ninguna de las protagonistas del escándalo internacional habló, hasta esta última semana. Es que, en una nota brindada a El Mundo, la “La nena de Argentina” se despachó duro contra los medios mexicanos.

“No sé si fue real; la verdad no lo termine de confirmar ni de entender, pero está súper mal porque si me decís que la canción ‘Mienteme’ está incentivando a que los hombres ‘hagan lo que quieran’ con una mujer, estás completamente errado”, arrancó diciendo la joven artista.

Siguiendo con su argumentación, María explicó que, a su parecer, en una sociedad machista, la censura siempre recae sobre la mujer. “La censura termina recayendo sobre las mujeres, como siempre. Es como que me digan; ‘deja de usar pollera corta porque estás incentivando a que te toquen, a que te manoseen, a que te digan cosas por la calle. ¿Por qué la censura cae sobre mí nuevamente? Porque no le enseñas al hombre que no tiene que tocarme, que no tiene que decirme cosas”, relató la joven y luego agregó: “Y más que nada hablando de México, en donde hay tanta canción machista, que habla muy mal de la mujer. Ahí es donde tiene que ir la censura en todo caso, no a nosotras”.

Acto seguido, Becerra aclaró el sentido de las frases de la canción: “‘Mienteme’ habla sobre ‘hace lo que tú quieras conmigo’, pero con mi consentimiento”.