Mariano Recalde: 'Estamos esperando la decisión' de Cristina

El senador nacional y dirigente del PJ porteño aseguró que es necesario que la vicepresidenta “tenga todo el apoyo, el amor y el acompañamiento que necesite para tomar la mejor decisión electoral”.

Por AM750, aseguró que “hay una necesidad de que Cristina, quien conduce el espacio político, tenga todo el apoyo, el amor, el acompañamiento que necesite para tomar la mejor decisión electoral”.

Para el funcionario, si la vicepresidenta es candidata se ordenaría todo el Frente de Todos hacia abajo, ya que, de manera clara, el oficialismo se alinearía detrás de “una sola conducción”.

“El viernes tuvimos una definición, que fue que Alberto despejó esa incógnita. Lo más importante es la decisión de Cristina”, añadió, aunque aclaró que "los tiempos de la política son más lentos de lo que maneja la ansiedad nuestra".

Recalde se manifestó cauto a la hora de referirse a la posibilidad de unas primarias. Si bien, tal como sostienen desde el kirchnerismo, reconoció que no es lo ideal, aseguró que unas PASO en el Frente de Todos también son una posibilidad válida.

“Todo es posible en la política. Yo creo que si Cristina fuera (candidata), sería muy difícil que haya PASO. Pero la ley las habilita. Capaz sirve para sumar algún espacio que no está del todo convencido. No las descarto, pero no me parece la mejor opción”, sintetizó.

E insistió con su preferencia: “Creo que tenemos que estar todos unidos detrás de una sola candidatura. Siempre creo que lo mejor es estar detrás de una opción”.