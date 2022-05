Más de 1.600 usuarios esperan la aprobación del TEG

Son integrantes de los distintos niveles educativos y están pendientes a la decisión del Gobierno provincial. Esperan que se reactive la página del TEG debido a que muchos no pudieron anotarse.

Las clases presenciales volvieron a ser parte de la cotidianeidad, pero hay problemas que parece que no tienen solución en Chubut. Es que el Transporte Educativo Gratuito (TEG) sigue generando complicaciones en toda la provincia.

En Comodoro, por ejemplo, hay más de 1.600 usuarios de todos los niveles educativos que están esperando una respuesta. “La inscripción fue online mediante el sistema provincial y se iban aceptando o rechazando los pedidos, según la documentación que presentaba la gente. Lo que pasó fue había tiempo para presentar todo hasta el 15 de abril, pero hasta la fecha hay más de 1.600 pedidos pendientes y existen personas a las que les han rechazado el pedido que se ha realizado online”, destacó Matías Silvera, presidente de la Federación Universitaria Patagónica (FUP), en diálogo con El Patagónico.

Las personas que estén en esta situación se pueden acercar a corroborar su documentación en la Terminal de Omnibus o en Kilómetro 3. “Hubo muchos errores porque pasó que una persona cargaba su analítico en lugar de su certificado de alumno regular. También encontramos casos de personas a las que les daban el voucher y no se presentaban en tiempo y forma porque no revisaron el correo electrónico”, detalló Silvera.

“Armamos un grupo de WhatsApp informativo para que la gente pueda saber qué hacer y estar pendientes de lo que sucede. Siempre explicamos que si la persona hizo el trámite el último día, va a tener su aceptación o su rechazo a último momento. Hay una cierta cantidad de personas que han sido habilitadas, pero muchas están esperando”, agregó.

Las autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) trasladaron el reclamo a la Municipalidad. “El municipio le pidió a Provincia que se habilite nuevamente la inscripción para que las personas puedan presentar la documentación correspondiente. Hay muchas instituciones educativas que no entregaron la documentación a las familias, o se inscribieron por fuera del tiempo establecido”, subrayó el dirigente estudiantil.

La vuelta a la presencialidad implicó que muchas personas tengan que aprender sobre varios servicios que la pandemia había ocultado. El TEG fue uno de ellos. “Hemos tenido muchos casos de gente que asiste por primera vez a una institución de manera presencial y no sabían del TEG. Aunque parece que muchas personas conocen del tema, o que es algo intuitivo, salió a la luz que no es tan así. Nos pasó en la Universidad que se abrieron las inscripciones y muchos estudiantes no sabían qué hacer. Las instituciones educativas tienen una demanda bastante amplia con respecto a este tema”, concluyó.