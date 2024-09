Mascotas en apuros

C+/ CINE EN COMODORO

Gracie y Pedro no tienen nada en común. Gracie es una perrita de raza pura y presumida que se considera a sí misma la “Mejor del Show”, mientras que Pedro es un gato descarado que prefiere su cena fresca directo de la basura. Después de que la familia se muda a su nueva casa, las peleas de Gracie y Pedro destruyen el carrusel de equipaje del aeropuerto, dejando a las mascotas perdidas y varadas sin sus collares en un mundo desconocido y aterrador. Lo que se interpone entre las mascotas y reunirse con su familia es una búsqueda incansable, llena de personajes coloridos y aventuras peligrosas que obligan a Gracie y Pedro a aceptar lo que tienen en común: no abandonarán a la familia.

La película viene de la mano de dos directores. El primero es Kevin Donovan, un realizador y guionista estadounidense varias veces galardonado, cuyos spots comerciales y videos musicales han obtenido reconocimiento internacional. Entre sus galardones se incluyen cinco Leones de Cannes y más de veinte comerciales preseleccionados en el Festival de Cannes. Ganó dos Leones de Plata en Cannes en 2001 por la Universidad de California, y ese mismo año, un Bronce por “The Rant” de Molson Canadian, el comercial más exitoso en la historia de Canadá. Hizo su debut como director de largometrajes en 2002 con la comedia de acción de DreamWorks “The Tuxedo”, protagonizada por Jackie Chan y Jennifer Love Hewitt. La película ha recaudado más de 125 millones de dólares hasta la fecha y sigue siendo una opción popular para alquilar entre familias y aficionados al kung fu.

El otro director es Gottfried Roodt, un talentoso animador y escritor sudafricano, conocido principalmente por su trabajo en “Noodle and Bun”, una encantadora serie de animación en TikTok, que desarrollo en colaboración con Lloyd Wilgen y con Polycat Visual Effects, un estudio de animación y efectos visuales con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La trama sigue las divertidas aventuras de Noodle, un gato tembloroso, mientras baila, persigue ratones y causa estragos y aunque simple y dirigida a un público joven, la animación ha cautivado a más tres millones de seguidores en TikTok.

Donovan y Rood han unidos sus talentos para hacer “Mascotas en Apuros”, película que se distingue por su enfoque en el valor de la familia, el trabajo en equipo y, principalmente, en la importancia del cuidado responsable de las mascotas. Uno de los aspectos más destacables de la trama es precisamente este mensaje sobre la responsabilidad que implica tener una mascota. En un mundo donde muchas veces se subestima el compromiso que conlleva, es gratificante ver que este tipo de mensajes se transmiten a un público infantil. La película subraya que una mascota no es un simple juguete, sino un ser vivo que necesita atención, cuidado, y sobre todo, amor. Este es un punto fundamental que los niños (y en realidad, todos) deberían tener siempre presente.

CINE COLISEO (sábado 14):

17:00 Hs. MASCOTAS EN APUROS (2D doblada)

CINE COLISEO (domingo 15):

17:00 Hs. MASCOTAS EN APUROS (2D doblada)

Título original: Gracie and Pedro: Pets to the Rescue

Género: Animación

Origen: Canadá, Sudáfrica, USA

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 27 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Kevin Donovan, Gottfried Roodt

Guión: Jaisa C. Bishop, Bruce A. Taylor, Kelly Peters

Producción: Amy Katherine Taylor

Música: Deon Van Heerden

Voces originales:

Claire Alan (Gracie), Cory Doran (Pedro), Bill Nighy (Conrad), Susan Sarandon (Shades), Alicia Silverstone (Sissy-Chrissy), Danny Trejo (Laurence), Brooke Shields (Willow), Mike Nadajewski (Sherlock), Al Franken (Gramps), Bianca Alongi (Sophie), James Kee (Doyle), Ron Pardo (Wade)