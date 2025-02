Mataron a su hijo y una vecina policía se burla de ella

“La justicia no está haciendo nada para saber qué pasó”, sostuvo Ivana Báez, madre del joven de 17 años que murió el pasado jueves 30 de enero, luego de permanecer en terapia intensiva desde el 1 de enero, cuando fue apuñalado en una garita del barrio Ciudadela. En ese lugar había concertado una cita con quien le vendería un cigarrillo de marihuana. Es todo lo que se sabe hasta ahora.

“Mi hijo no se merecía lo que le pasó. Quiero justicia, me lo entregaron muy mal; estaba irreconocible. No sé si fue responsabilidad del Hospital o de quien lo apuñaló”, dijo Ivana en declaraciones que reproduce El Comodorense.

La mujer agregó: “A mí se han cansado de escracharme mi vecina que es policía. Nos molestaba a los dos y ahora se me burlan en la cara por el asesinato de mi hijo. Ellos son culpables”.

Además, recordó que ella estuvo acampando en el Hospital Regional el tiempo que su hijo permanecía internado, “pero nadie de la Brigada de Investigaciones se acercó a hablarme. Me dicen que no hay cámaras; eso no es verdad. Quiero justicia por mi hijo, yo no sé cómo seguir sin él”.

Finalmente, invitó a todo aquel que haya conocido a Juan a acompañar a la marcha que se realizará este lunes a partir de las 18 horas en la plaza de la Escuela 83 para exigir justicia y que los investigadores no dependan exclusivamente de las cámaras para poder esclarecer un delito.