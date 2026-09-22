Meritoria actuación del equipo de Cañadón Seco

Niñas y adolescentes de la Escuela Comunal de Gimnasia Artística de Cañadón Seco tuvieron una destacada participación en el certamen que se disputo el 19 de septiembre en Pico Truncado.

El mismo correspondió a la tercera fecha de la Liga de Gimnasia Artística Zona Norte y el equipo de la comisión de fomento cont+o con la dirección técnica de la profesora Camila Bruno y el acompañamiento de Macacha Sirsek.

La participación en este certamen regional se enmarca en la política deportiva impulsada por la gestión del presidente comunal, Gabriel Galarza, a través de la Dirección de Deportes, que tiene como objetivo fortalecer y acompañar de manera permanente el desarrollo de los deportistas locales, promoviendo la participación, el aprendizaje y la formación integral a través de las distintas escuelas deportivas comunales.

Desde la Comisión de Fomento se destacó y felicitó a las gimnastas y al cuerpo técnico por el compromiso, el esfuerzo y la dedicación demostrados, así como por representar a Cañadón Seco en una nueva jornada de intercambio y competencia deportiva regional.