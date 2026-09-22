Meritoria actuación del equipo de Cañadón Seco

El mismo correspondió a la tercera fecha de la Liga de Gimnasia Artística Zona Norte y el equipo de la comisión de fomento cont+o con la dirección técnica de la profesora Camila Bruno y el acompañamiento de Macacha Sirsek.
La participación en este certamen regional se enmarca en la política deportiva impulsada por la gestión del presidente comunal, Gabriel Galarza, a través de la Dirección de Deportes, que tiene como objetivo fortalecer y acompañar de manera permanente el desarrollo de los deportistas locales, promoviendo la participación, el aprendizaje y la formación integral a través de las distintas escuelas deportivas comunales.
Desde la Comisión de Fomento se destacó y felicitó a las gimnastas y al cuerpo técnico por el compromiso, el esfuerzo y la dedicación demostrados, así como por representar a Cañadón Seco en una nueva jornada de intercambio y competencia deportiva regional.