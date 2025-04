Mirtha Legrand apuntó contra los millonarios: "Que los ricos paguen más"

La conductora de los almuerzos más famosos, Mirtha Legrand, se metió en un tema que la involucra, y también al poder político de todas las épocas: la pobreza. ¿Qué tiene que ver ella? Mencionó que los millonarios deberían tener otro rol en esta historia.

Uno de los invitados fue el candidato a legislador porteño, Ramiro Marra, que dijo: “Antes estábamos cada vez peor y ahora estamos un poco cada vez mejor. Quedan muchas cuentas pendientes, pero lo importante es empezar a generar la oportunidad a los que durante mucho tiempo no la tuvieron”.

Tras el elogio al modelo de Javier Milei de quien fue echado de La Libertad Avanza, Mirtha intervino: “Qué lástima...yo si fuera gobierno lo arreglo todo inmediatamente”.

Luego de eso, profundizó sobre el método que implementaría: “Que los ricos paguen más”. Marra le dijo que no es la solución, que algunos políticos lo quisieron implementar, y que no sirvió: “Hay que hacer que los ricos inviertan más, no que paguen más”.

“Pero lo ricos, en general, son medio amarretes. No son muy generosos. Por eso son ricos, porque cuidan su capital”, cerró La Chiqui antes de pasar a otro tema.