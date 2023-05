Mirtha opinó sobre la canción que Nacha Guevara hizo sobre ella y Susana

Nacha Guevara estrenó esta semana “Nacha en pijama”, obra teatral que protagoniza en el Teatro Astros, allí se dio a conocer una canción particular que apunta contra Susana Giménez, Mirtha Legrand y otros. La Chiqui no dudó en dar su contundente opinión al respecto.

En uno de los tantos temas que conforman la obra, se encuentra “Estoy muy cansada”, canción que enumera todas aquellas personas, cosas y situaciones que tienen harta a la actriz.

“Me cansé de oír tanta pavada, me cansé de comer ensalada, me cansé ya de Mirtha y Susana. Me cansé del trap y las baladas. Me cansé de L-Gante y sus dientes. Me cansé de ver tanto piquete, me cansé de que no llegue el flete”, dice una de las estrofas que Nacha dispara a través de su voz.

PrimiciasYa diálogo con Mirtha Legrand y según informó, ella dijo: "Qué lástima, yo le tengo una gran ternura y es una verdadera artista. Me mandó invitación para su estreno, pero iré la semana que viene recién".

Lejos de molestarse sobre la letra que, de alguna forma, la nombra directamente, sentenció: "La verdad es muy amorosa conmigo cada vez que nos encontramos. La quise invitar a mi cumpleaños, le mandé invitación pero pienso que no era el número correcto el que tengo", comentó.

Por último, cerró: "Ella es talentosa, días pasados la escuche en radio diciendo cosas muy cariñosas sobre mi persona. Me fascina todo lo que hace y es una verdadera artista. Siempre elogio sus manos, le digo que parecen de una adolescente”.

Nacha Guevara pasó por Implacables (El Nueve) y cuando le consultaron por sus dichos contra Susana Giménez, manifestó: "Vamos a explicar lo que es ser internacional. ¿Dónde hizo su dinero Susana? ¿Lo hizo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Brasil? ¿No, verdad? Ella toda su carrera y su éxito, es una mujer muy trabajadora, lo ha hecho aquí".

"Este país le ha dado mucho. A eso me refiero con que no es internacional. Es una estrella nacional, grande como una casa, adorada por todo el mundo, y que este país le ha dado todo lo que tiene. Entonces, lo que no me gusta, es que se vaya del país a criticarlo, a este país que le dio todo, que le permite estar en ese país (Uruguay) como una reina, con una casa extraordinaria... un poquito de agradecimiento", disparó la artista.