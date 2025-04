Nadia Epstein: "Mirra está enamorada de la plata"

Un verdadero escándalo envuelve a Marianela Mirra y José Alperovich, luego de que la ganadora de Gran Hermano 2007 confirmara que son pareja y que el vínculo entre ambos data de, al menos, 20 años.

Esto fue anticipado por Jorge Rial en "Argenzuela" (C5N) y, para defenderse, la abogada salió al cruce del conductor con un duro descargo, donde defendió a capa y espada al exgobernador de Tucumán, alojado en el Penal de Ezeiza tras ser condenado por reiterados episodios de violación a su sobrina segunda y secretaria.

Tras esto, salió a hablar su histórica enemiga y excompañera de reality show, Nadia Epstein, con quien "Male" tiene una rivalidad irreconciliable. En "A La Tarde" (América), la exparticipante del certamen de Telefe habló con Karina Mazzocco y sostuvo que Marianela se refería a Alperovich como "la chancha", su apodo: "En esa época no había tanta red social y nosotros hacíamos muchas presencias en diferentes boliches de diferentes provincias. Y lo que me pasó en Tucumán fue loquísimo porque un montón de personas me vinieron a decir 'Nadia, Marianela es amante de Alperovich'".

"Y yo decía 'es gente que no conozco, no puedo estar creyendo esto', pero era mucha la gente. Entonces, se me ocurrió preguntarle a una persona 'importante' que se me acercó y me dijo 'yo la escuché hablar una vez de la chancha y la chancha es Alperovich'", continuó relatando.

Y agregó: "Ella fue la amante en todo momento, hasta ahora, que la mujer le soltó la mano con justa razón porque abusó de una chica. Creo que ninguna mujer digna y honesta estaría con un hombre que abusó de una persona y está comprobado; por algo está preso. Me da asquito alguien así".

"¿Qué tipo de amor puede haber cuando sos 20 años amante y cuando te reconoce es porque está en las últimas? Eso no es amor, es porque sabés que algo te va a quedar", disparó Epstein, al mismo tiempo que aseguró que Mirra "está enamorada de la plata".