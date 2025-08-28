Derrotó 64-53 a Gimnasia y se puso 1-0 en la final, al mejor de tres partidos, del torneo Apertura 2025 de básquet de Mayores Varones.

Náutico Rada Tilly se quedó con la primera final masculina

Náutico Rada Tilly le ganó este miércoles de visitante a Gimnasia y Esgrima 64-53 y de esa manera se puso en ventaja por 1-0 en la final -serie al mejor de tres partidos- del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama masculina.

El encuentro, que se jugó en el Socios Fundadores, ante una muy buena cantidad de público, tuvo el arbitraje de Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 9-8, 15-33 y 35-49.

El “Aurinegro”, que dirige Lucas Torres se quedó con esta primera final porque tuvo muy buena participación de varios de sus jugadores.

En ese contexto, se destacaron Tomás Musotto (18 puntos, 10 rebotes, 2 recuperos, una pérdida y una tapa), Sebastián Perujo (11 tantos, 7 rebotes, 2 pérdidas y 3 recuperos), Juan Ignacio Gallina (10 unidades y 2 pérdidas) y el pivote Diego Romero (5 puntos, 2 pases gol y 17 rebotes).

En el “Verde”, mientras tanto, el mejor fue el base Natalio Santacroce, goleador del juego con 20 puntos, 7 rebotes y una tapa, con 4 pérdidas de balón.

Luego lo escoltó el pivote Ciro Melo (13 tantos, 8 rebotes y una tapa), mientras que los números de Valentino Ayala fueron 11 unidades, 6 rebotes, 4 asistencias y una tapa, con 3 pérdidas.

El escolta José Ignacio Copesky, estuvo muy bien marcado ya que solo pudo anotar 2 puntos, aunque bajó 8 rebotes y repartió 3 asistencias.

De esa manera, Náutico tomó ventaja 1-0, destacando que el segundo punto de la serie será el miércoles de la próxima semana a partir de las 21:30 en cancha del “Aurinegro”.

Si los de Rada Tilly vuelven a ganar, entonces el título quedará en la villa balnearia, de lo contrario, todo se definirá al día siguiente en el Socios Fundadores.

Síntesis

Gimnasia 53 / Náutico Rada Tilly 64

Gimnasia (9+6+20+18): Natalio Santacroce 20, José Ignacio Copesky 2, Simón Dias 2, Valentino Ayala 11 y Ciro Melo 13 (fi); Julián Salas 2, Santiago Ivanoff 0, Matías González 2, Francisco Uribe 1 y Sebastián Sosa 0. DT: Iván Parodi.

Náutico Rada Tilly (8+25+16+15): Gino Lorelli 7, Franco Varone 6, Yamil Jasín 5, Tomás Musotto 18 y Diego Romero 5 (fi); Sebastián Perujo 11, Juan Gallina 10, Mirko Hadzik 4, Santino Williams 0, Enzo Dias Gago 0, Facundo Sciutto 0 y Felipe Gilligan 0. DT: Lucas Torres.

Parciales: 9-8, 15-33 y 35-49.

Arbitros: Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán.

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: Náutico 1-0.

……………..

Panorama

MARTES 26

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 51 / La Fede Deportiva "Bordó" 112 (U13).

- CAI 40 / La Fede Deportiva "Bordó” 73 (U15).

MIERCOLES 27

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 42 / La Fede Deportiva "Bordó” 76 (U17).

JUEVES 28

En Comisión de Actividades Infantiles

21:30 U-21: CAI vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Leandro Aguirre y Axel Catalán.

VIERNES 29

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

20:00 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Gustavo Luis y Miguel Muñoz.

21:30 U-21: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly

(*) Planilla oficial de la ACRB. Arbitros: Jorge Alarcón y Gustavo Luis.

SABADO 30

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.

19:30 U-13: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco".

21:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Negro" vs La Fede Deportiva "Blanco".

DOMINGO 31

En Náutico Rada Tilly

15:00 U-15 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".

16:30 U-13 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".

17:00 U-17: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs La Fede Deportiva "Bordó".

En el Socios Fundadores

16:00 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.

21:00 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.

MIERCOLES 27

En el Socios Fundadores – 1º Playoff Final

- Gimnasia y Esgrima 53 / Náutico Rada Tilly 64 (Primera Masculino).

2º juego

MIERCOLES 3

En Náutico Rada Tilly

21:30 Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.

3º juego (de ser necesario)

JUEVES 4

En el Socios Fundadores

21:30 Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.