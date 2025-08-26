Petroquímica ganó la primera final de Mayores Femenino

Se impuso 91-56 a Gimnasia y Esgrima por el primer punto de la serie final de Primera división del torneo Apertura de básquet.

Petroquímica obtuvo este lunes un contundente triunfo en el inicio de la final de Primera Femenino -serie al mejor de tres partidos- del torneo Apertura de básquet.

El elenco de Kilómetro 8 se impuso a Gimnasia y Esgrima por un contundente 91-56 y de esa manera se adelantó 1-0 en la serie de la final de la categoría Mayores Mujeres.

El partido, que se jugó en el gimnasio Cemento Comodoro, tuvo el arbitraje de Leandro Aguirre, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

En ese contexto, la pivote Agostina Mercado, viniendo desde el banco terminó como la goleadora del partido con 22 puntos y 10 rebotes. También fueron claves en el triunfo del “Verdolaga”, Candela Rivero 16 tantos, Valentina Barrionuevo que aportó 15 unidades, mientras que 11 fueron obra de Candela Vidal.

Por el lado del “Verde”, Verónica Maurer, con 10 puntos, fue la máxima anotadora de su equipo.

El segundo punto de estos playoffs será el domingo a las 21 en el Socios Fundadores. Y en caso de un tercero, el mismo tendrá lugar al día siguiente en el “Cemento Comodoro”.

Petroquímica 91 / Gimnasia 56

Síntesis

Petroquímica (27+24+22+18): Agostina Domingos 9, Camila Rivero 16, Candela Vidal 11, Valentina Barrionuevo 15 y Claribel Reynoso 4 (fi); María Carrizo 8, Sofía Mugica 4, Agostina Mercado 22, Khaterina Rodríguez 0, Yanina Coria 2, Paula Mugica 0 y Maura Márquez 0. DT: Juan Carlos Morel.

Gimnasia (8+15+18+15): Tamara Torres 8, Nadia Ustarez 3, Rocío Jaramillo 9, Celina Asenjo 8 y Verónica Maurer 10 (fi); Ana Laura Suárez 4, Agostina Díaz 2, Olivia Groshaus 6, Natalia Reyes 0, María Jiménez 2, Joselín Chávez 2 y Celeste Morales 2. DT: Sebastián Sánchez.

Parciales: 27-8, 51-23 y 73-41.

Arbitros: Leandro Aguirre, Marcia Carrizo y Rodrigo Alvarez.

Estadio: Cemento Comodoro (Km 8).

Serie: Petroquímica 1-0.

Panorama

LUNES 25

En el gimnasio “Cemento Comodoro” – Km 8

- Petroquímica 91 / Gimnasia y Esgrima 56 (Primera Femenino).

2º juego

DOMINGO 31

En el Socios Fundadores

21:00 Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica.

3º juego (de ser necesario)

LUNES 1

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima.