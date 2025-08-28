El equipo dirigido por Pablo Prigioni enfrenta este jueves a Puerto Rico desde las 21:40. El partido se transmite en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

Argentina busca meterse en las "semis" de la AmeriCup

La Selección Argentina masculina de básquet enfrentará este jueves a Puerto Rico por los cuartos de final de la AmeriCup 2025. El encuentro inicia a las 21:40 (hora argentina) en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua y se transmite en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

El conjunto dirigido por Pablo Prigioni fue segundo en la zona C de la primera etapa con victorias ante Nicaragua 94 a 70 y Colombia 84 a 83 más una derrota entre medio frente a República Dominicana 84 a 83. Para el duelo venidero el entrenador cuenta con 11 jugadores a disposición ya que no puede presentarse Gonzalo Bressan.

El combinado centroamericano, por su parte, fue escolta en el grupo B con triunfos sobre Panamá 93 a 59 y Venezuela 97 a 70, además de una caída frente a Canadá 82 a 73.

Si la Albiceleste se impone a Puerto Rico, avanzará a las semifinales y jugará ante el ganador del cruce entre Canadá y Colombia. En la parte baja del cuadro los duelos son República Dominicana vs Brasil y Uruguay vs Estados Unidos.

El plantel albiceleste tiene un promedio de edad de 24 años y combina juventud con proyección. Nueve de los convocados tienen su primer torneo oficial con la selección

mayor mientras que José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet aportan su experiencia tras haber sido parte del equipo campeón en Recife 2022.

Plantel de la Selección Argentina

• 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años

• 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años

• 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

• 10 - Gonzalo Corbalán - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

• 11 - José Vildoza - Básquet Girona - (España) - Base - 29 años

• 16 - Dylan Bordón - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

• 18 - Gonzalo Bressán - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años

• 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años

• 21 - Juan Fernández - Básquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años

• 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años

• 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años

• 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años

Resultados de la Selección Argentina en la AmeriCup 2025

Primera etapa – Grupo C

1. Victoria 94-70 Vs. Nicaragua.

2. Derrota 84-83 vs. República Dominicana.

3. Victoria 84-83 vs. Colombia.