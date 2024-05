"Necesito que me digan 'este es el chico; lo vi; lo reconozco"

Noelia Alderete, la mamá de Gonzalo Ezequiel Guenchur (17), fue atendida este jueves por integrantes del Servicio de Atención a la Víctima de Delitos (SAVD) y por Martín Cárcamo, el fiscal que investiga el crimen ocurrido el martes, poco antes de las 8. El menor aguardaba el colectivo en la garita ubicada en Rivadavia y Soldado Almonacid, junto a una compañera. Se dirigían a la Escuela 711, donde cursaba el último año. En esas circunstancias, según recopilaron los investigadores policiales a través de las cámaras del lugar, se le acercó un menor de 15 años con quien mantuvo un breve diálogo; luego Gonzalo sacó su celular y su ocasional interlocutor se lo quitó y huyó. La víctima corrió tras él, lo alcanzó, forcejearon y recibió una puñalada que resultaría mortal, pese a que un automovilista lo llevó hasta la clínica Del Valle.

El menor de 15 años fue detenido en la madrugada del miércoles. Según dijeron el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, y los jefes policiales Andrés García y Pablo Lobos, residía en un “aguantadero” junto a otros mayores y menores que se hallaban en su misma situación de vulnerabilidad.

“QUE NO SEAN LENTOS”

En la reunión de este jueves, el fiscal Cárcamo estuvo acompañado por el procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández, y el fiscal Jefe, Marcelo Crettón. Le brindaron a Noelia pormenores de la investigación y le exhibieron el legajo de investigación del caso con la prueba que obra en el mismo.

Cabe mencionar que en la audiencia realizada el miércoles en la Oficina Judicial, se declaró legal la detención del presunto homicida y se lo puso a disposición del Juzgado de Familia.

En estas circunstancias, Noelia Alderete dialogó con la prensa, ratificando sus dudas sobre la versión oficial. “Yo pido que no nos dejen este trabajo de investigación a nosotros. No quiero salir a averiguar con mi familia y amistades. Si tengo que hacerlo lo haré, y no para ‘reventar’ nada. Yo solo quiero justicia y no que no se ensucie el nombre de mi hijo”, señaló.

Recordó que “justo unas semanas antes yo había conocido a sus amigos. La nena estaba con él en la parada y el otro nene fue el que me llamó avisándome que lo habían apuñalado”.

Agregó que la compañera de Gonzalo “quiere testificar y lo dijo en todos lados. Pero no la dejan porque es menor y tiene que esperar los procesos. Yo pido que no sean lentos porque yo he estado por otros temas en Fiscalía y se demoran muchísimo, demasiado. A veces una lo resuelve desde otros lados, con ayuda espiritual o psicológica, y queda todo en la nada; no es justo”.

Noelia expresó finalmente: “necesito que la gente que estaba en la garita por favor se anime a testificar porque necesito que me digan ‘este es el chico; lo vi; lo reconozco’. Y que los protejan”.