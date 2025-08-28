"No me van a correr de mi tarea de llevar soluciones a la gente"

El candidato a diputado nacional por Unidos Podemos denunció persecución judicial en el inicio de la campaña electoral, con una maniobra que representa “una señal preocupante de cómo se confunden los límites entre el poder político y el poder judicial”.

El exintendente de Comodoro Rivadavia y actual candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos brindó una conferencia de prensa este jueves, haciendo referencia a los allanamientos del día anterior en propiedades de exfuncionarios, justo en la fecha en que casualmente comenzaba la campaña electoral oficialmente.

“La ciudadanía merece propuestas y respuestas, no una maniobra político judicial para distraerlos”, enfatizó el candidato a diputado nacional y confirmó que “lo que vimos ayer es una señal preocupante de cómo se confunden los límites entre el poder político y el poder judicial”.

Luque se refirió así al repentino y excesivo operativo en el que se allanaron las propiedades de dos exfuncionarios municipales con la intención de reabrir una nueva causa relacionada a la emergencia climática de Comodoro del 2017. El operativo fue explicado sorpresivamente -en conferencia de prensa- no solo por el fiscal jefe, Cristian Olazábal, sino por el mismísimo ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Reynaldo Iturrioz.

“Justo en el inicio oficial de la campaña hacia las elecciones legislativas, un miembro de mi equipo fue sometido a una medida judicial sorpresiva, excesiva y exhibida en un montaje casi circense”, describió Luque.

Advirtió que “es evidente que buscan vincularme y desprestigiar a este espacio cuando en 12 años de función pública jamás tuve una causa. Hace dos años que no soy funcionario público y a pocas semanas de las elecciones aparecen con esto. No me sorprende porque hace un año que envían mensajes a través de medios de comunicación advirtiendo un posible ‘carpetazo’ si yo me presentaba como candidato nuevamente; y fue lo que ocurrió”.

DISTRACCION

Para Luque, “lo más grave no es lo que intentan hacerme, sino cómo pretenden distraer a la gente ocultando los verdaderos problemas de todos los chubutenses. Demuestran la desesperación política de quienes no pueden discutir propuestas porque son dirigentes que no hicieron nada por la gente. Se perdieron 9 mil puestos de trabajo en Chubut; hay protestas a diario de trabajadores de la salud, la educación, la policía, además de la incertidumbre de los sectores productivos”, resaltó Luque.

En referencia a la maniobra que denominó como “político judicial”, aseguró que “confío en la justicia, pero en una justicia sin presiones, sin un ministro del Gobierno provincial sentado al lado de un fiscal en una conferencia, hablando a la vez como ministro y como fiscal. Es la prueba más evidente de esa mezcla que degrada las instituciones”.

“No voy a entrar en el barro en el que ellos pretenden meterme. En el barro estuve, hasta el cuello, en aquella catástrofe climática del 2017 donde fuimos los funcionarios municipales los que pusimos la cara mientras el gobierno nacional que tenía recursos en ese momento abandonó a Comodoro”, recordó.

“Sentí la necesidad de explicar lo que está sucediendo para advertirle a la comunidad cómo se manejan desde el sector político y judicial. Pero ahora mi tarea es recorrer la provincia, como venimos haciendo, presentando nuestra propuesta, la única alternativa para defender a los chubutenses de este gobierno nacional y su cómplice, el provincial, que no han hecho absolutamente nada por los chubutenses”, sentenció.