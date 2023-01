"No puedo sacar de mi mente la palabra 'caducó'"

Este miércoles, en el marco del juicio por el crimen Fernando Báez Sosa, declararon ante el Tribunal en lo Criminal 1 de Dolores los peritos de policía científica que analizaron las prendas que los imputados usaron la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando Fernando Báez Sosa fue atacado a golpes en la puerta del boliche Le Brique, y confirmaron que tenían manchas de sangre de la víctima.

En este contexto, los padres de la víctima hablaron sobre la octava jornada del proceso. "Son muy contundentes las conclusiones de los peritos y cada día que va pasando este juicio estamos más seguros de lo que vinimos a buscar que es justicia. Todos coincidieron que en las prendas había sangre de Fernando", manifestó Silvino.

"Fue difícil porque ver la prenda de mi hijo y ver la sangre que había en la ropa de los imputados, y eso duele, siempre duele. En todas las audiencias Fernando está con nosotros, es muy duro", agregó el papá de Fernando Báez Sosa.

Al ser consultados si van a estar presentes el día que declaren los familiares de los imputados, ambos confirmaron su presencia en la sala.

En este sentido, se mostraron muy agradecidos por el apoyo de la sociedad. "Para nosotros es muy importante, nos nutrimos mucho de eso para seguir adelante. Lo que pasa acá no es fácil, no es fácil ver todos los días como le pegaron. Es nuestro hijo, es un pedazo nuestro", indicó el padre de la víctima.

Por su parte, Graciela Sosa se refirió a la dura jornada que se llevó adelante este jueves, y expresó: "Las pruebas son contundentes, todos están implicados, solo espero que le den la pena máxima. Yo no vengo a buscar venganza, solo justicia por mi hijo".

"Pasé una noche difícil porque no puedo sacar de mi menta la palabra 'caducó' y también cuando dijeron que festejarían con vino y flores, es un dolor muy fuerte", confirmó la mujer emocionada. Y añadió: "Debe haber justicia porque han matado a un inocente que solo fue a divertirse. No puede seguir pasando esto. Mi hijo no regresó y no va a regresar pero deseo que con Silvino tengamos un poco de calma".

Por último, Graciela y Silvino comentaron la jornada solidaria que llevará adelante el 18 de enero, en el aniversario del crimen de su hijo, Fernando Báez Sosa, y señalaron: "El 18 de enero se cumplen 3 años del asesinato de Fernando y lo queremos convertir en un día de ayuda como a él le hubiese gustado".