Oeste espera la reactivación de una obra muy importante

El salón de usos múltiples quedó en el último tramo de su edificación cuando se decretó la cuarentena. La dirigencia ya realizó el pedido de la segunda parte del subsidio destinado por la Municipalidad. "Con un SUM ya estaríamos en condiciones de generar ingresos alquilando para eventos, haciendo diferentes tipos de actividades", aseguró Paulo Neira, presidente del club de Valle C.

Mientras la actividad deportiva sigue ausente por el Covid-19, algunos clubes retomaron sus obras pero otros continúan sin movimiento en sus predios. Este es el caso de Oeste Juniors, histórico club del fútbol de Comodoro Rivadavia, que aún no puede finalizar su salón de usos múltiples.

Paulo Neira, presidente de la entidad de Valle C, le comentó a El Patagónico cómo está la situación. “Veníamos con la obra del SUM encarrilada. En marzo le pedimos a la Municipalidad la segunda parte del subsidio para poder terminarlo, pero justo se decretó la cuarentena y se paró todo. Ahora estamos con esas gestiones nuevamente”, señaló.

“Esa obra es muy importante no solamente para el club, porque es una institución muy importante en Valle C que nuclea a todo el barrio. Tener un salón de esa naturaleza, comprometería más al barrio para su funcionamiento como tal. Lo prioritario, hoy por hoy, es la sede, que nos serviría para el desarrollo de todas las actividades sociales que podemos hacer ahí”, remarcó.

Por otro lado, se refirió al parate deportivo e hizo un llamado a la responsabilidad y a la conciencia por parte de todos. “Es una pena muy grande, porque todo el que tiene alma de futbolero sabe lo que significa no poder jugar a la pelota, pero tenemos que ser conscientes. No podemos darnos el lujo de cometer errores que no se justifiquen. Hagamos los deberes prolijos. Esa es la manera de salir adelante”, afirmó.

Sobre un posible regreso del fútbol en septiembre, sentenció: “Hoy por hoy, no podríamos arrancar porque no tenemos un peso. En mi opinión, habría que jugar lo que queda del segundo semestre sin ascensos ni descensos, aunque nos perjudique a nosotros, porque terminamos segundos el año pasado, estuvimos muy cerquita y hay un equipo muy bien conformado”.

Más allá de los contratiempos que generan la cuarentena y la inactividad, Neira reconoció que ve voluntad en el municipio. “El Estado municipal está haciendo gestiones por parte de Hernán (Martínez, presidente de Comodoro Deportes), un referente muy importante de la dirigencia deportiva que siempre está al tanto de estas cuestiones. El sabe no solo de fútbol, sino de todas las disciplinas, y sabe perfectamente que no estamos en condiciones”, manifestó.

Por último, el titular de Oeste recalcó: “Nacimos como club sin fines de lucro y lo importante, como presencia del Estado, es garantizarle la continuidad a la obra. Con un SUM ya estaríamos en condiciones de generar ingresos alquilando para eventos, haciendo diferentes tipos de actividades. Si no tengo ese lugar, dependo del choripán y la Coca, de la entrada y de los socios, que a veces te deja buenos aportes pero otras tenés que dibujarla”.