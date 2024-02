Oriana Sabatini se recibió de tanatopractora: cómo será su nuevo trabajo

Luego de varias semanas ausente en TikTok, Oriana Sabatini reapareció en la popular plataforma y dio detalles sobre su alejamiento de las redes sociales. Lo hizo a través de un posteo con varias novedades alrededor de su vida, entendiendo los grandes cambios que se avecinan.

Oriana dio a conocer mediante un video que trabajó en varios proyectos personales, por lo que traía importantes novedades para sus seguidores. “Desaparecí mucho tiempo de esta red social y los extraño... tengo mucho que ventilar”, comenzó explicando.

Mientras se maquillaba, la cantante aprovechó para interactuar con sus seguidores y reveló algunas novedades de su vida. No obstante, uno de los detalles que más curiosidad que despertó fue cuando reveló haber finalizado la primera parte de su curso de tanatopraxia.

Cabe destacar que en los próximos meses contraerá matrimonio con Paulo Dybala, luego de una hermosa propuesta que recibió por parte del futbolista de la Selección Argentina a finales de octubre. Esto también implica muchos preparativos, algo a lo que también se refirió.

“Fue una de las cosas que pasaron estos meses... en realidad el año pasado, octubre”, recordó la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini. Además, para evitar cualquier tipo de especulación por no tener la alianza de compromiso, se defendió explicando: “No tengo el anillo ahora porque me estaba bañando pero me caso”.

Por otro lado, también reveló que ha estado trabajando mucho en su costado artístico, entendiendo que pronto volverá a la música: “Desaparecí de la música porque estamos organizando los nuevos lanzamientos, ya sé que estoy tardando mucho pero es por un buen motivo”.

Sin dudas uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando Oriana habló de su curso de tanatopraxia. “Me falta el nivel 2 y nivel 3, pero terminé la primera parte”, señaló. “Increíble, tengo mi diploma así que nada amor... tanatopractora oficial”, contó.

Para algún desprevenido, la tanatopraxia estudia la serie de prácticas que se llevan a cabo sobre un cadáver para desarrollar y aplicar diferentes métodos de higienización, conservación, embalsamiento, restauración, reconstrucción y cuidado estético del cuerpo fallecido.