Othar garantizó la continuidad de los talleres para jubilados

“No entendemos ni compartimos” la decisión de PAMI de suspender los talleres para jubilados y pensionados que se desarrollan en distintas sedes de Comodoro Rivadavia, afirmó el intendente Othar Macharashvili, quien garantizó que el municipio se ocupará de que los mismos sigan vigentes.

De este modo, se cubrirá otra de las tantas obligaciones del Gobierno nacional de Javier Milei, que en el caso de PAMI Chubut tiene como rostro visible a Vanesa Nieva, exempleada de Autocrédito, la firma del diputado nacional libertario César Treffinger.

“Vamos a seguir apoyando a todos los centros de jubilados con sus talleres y actividades”, ratificó el intendente en ocasión de mantener un encuentro con integrantes de la tercera edad.

A su criterio, “es una inversión de todos los que aportan y no somos partidarios de estos recortes de PAMI, que espero los reviertan. De nuestra parte, vamos a impulsar acciones para que se cumpla, no solo con la asistencia de medicamentos para ellos y a toda la salud pública, si no que sobre todo se ocupen de la salud mental”.

Por su parte, Nacho Torres consideró que “es un grosero error eliminar los talleres”, recordando que su prioridad de gobierno son los jubilados. En este marco, aprovechó para reclamar que los aumentos anunciados en los haberes tengan el respaldo de una ley, y no solo del decreto que anticipó Milei esta semana.

TODO ESTA GUARDADO EN LA MEMORIA

No es novedad que el ajuste de Milei impacta a gente de todas las edades y principalmente a quienes ya padecían problemas económicos o de salud. Los jubilados ya vieron licuados sus haberes y ahora en Comodoro PAMI anunció que no se hará cargo, “temporalmente”, de los talleres.

Las autoridades del organismo implementaron en Comodoro Rivadavia el ajuste que ordena el gobierno de los hermanos Milei, el cual iba a combatir solo a “la casta”.

“Había mucha expectativa porque ellos (los integrantes de la tercera edad) ansían reencontrarse para contarse sus cosas y hacer actividades juntos. Desde diciembre que no se ven”, le dijo Malena Torres, vocera de la entidad, a AZM tv.

La mujer resaltó que al lugar –donde asisten en total 150 personas- se dictaban dos talleres de Memoria (de 20 asistentes cada uno) en los que se trabaja especialmente para mantener activas las neuronas de la gente, muchos de los cuales llegan por prescripción médica.

“Si no mantienen activas sus neuronas, se les mueren y no vuelven a nacer. Ese taller es fundamental”, expresó Torres con crudeza.

Además del citado taller de Memoria, en esa entidad se dictan otros como Pintura, Tango, Folclore, Salsa, Yoga, Computación y Tejido.