El doctor Guillermo Capuya aseguró que tiene pacientes que le confiesan que no se sienten las mismas personas luego de superar el coronavirus.

Pacientes que superaron el COVID no se sienten los mismos

El virus que azota el mundo todavía es desconocido por parte de los científicos, a pesar de que se está trabajando arduamente para poder conseguir una vacuna, todavía hay hechos que se desconocen y están en estudio.

La recuperación y las secuelas que deja el COVID-19 son una de ellas, según detalló el doctor Guillermo Capuya (MN 65.404) en comunicación con Pamela David: “tengo pacientes que me dicen que ya no son la misma persona después del coronavirus”.

Capuya agregó sobre esta situación que “algunos parece que se recuperan, pero recaen nuevamente en tan solo un mes. Se cansan, les duelen los músculos. Vemos el número de recuperados, pero no están recuperados al 100 por ciento. Uno de cada 10 se recupera totalmente; el resto, no”.

Al día de hoy se desconoce cuánto duran en desaparecer las secuelas “todavía no se conoce qué pasa a largo plazo. Es un error pensar que uno se quiere contagiar para terminar con esto. Las secuelas en la respiración quedan. Hoy por hoy las personas de entre 20 y 40 años son las que más se infectan. Los más perjudicados son los mayores de 65 años, pero cualquiera se puede infectar. El virus no les pega igual a todas las personas. En una familia, una madre y sus hijos se contagian, pero están bien; sin embargo, el padre se contagia y debe estar 30 días en terapia, gravísimo. La enfermedad tiene particularidades. No hay enfermedades sino enfermos. Puede afectar de manera diferente. La mortalidad es mayor en hombres e incrementan la cifra de fallecidos”.