Pancho Dotto reveló el secreto de por qué dejó a su novia 45 años más chica

Pancho Dotto supo brillar en los años 90, como mánager de grandes modelos, y siempre se ha mostrado con una vida amorosa muy activa. En este contexto, sorprendió al confesar que a sus 69 años decidió separarse de su novia de 24, por lo que contó los secretos del fin de la relación y lo que lo impulsó a tomar esta decisión.

Es que Pancho Dotto dialogó con la Revista Hola y confesó que su situación sentimental no transita por los mejores momentos: “Estoy atravesando una situación complicada. Me quiero separar y Karen no quiere”.

“Yo la quiero un montón y me hizo muy bien estar con ella, fue lo mejor que me pasó en 2024, que fue un año muy difícil para mí. Tuve una crisis física y mental y apagué el teléfono durante tres meses. Cuando salí de uno de mis grandes pozos anímicos la conocí a Karen”, contó sobre cómo fue que se dio el inicio de su romance.

Sin embargo, tras superar la crisis comenzó a pesarle la diferencia de edad, ya que remarcó que llevarse 44 años con Karen Ramírez le trae algunas inquietudes: “Si yo me sintiese realmente de 70, jamás hubiese permitido tener una relación con una chica de 24”.

Es por eso que reveló: “Mi mente se lo permitió porque en la intimidad no había problema con la diferencia de edad: uno se ve en el espejo de la persona con la que está. Pero luego me daba vergüenza agarrarla de la mano en la calle. Ayer ella me decía llorando: A vos te molesta mucho lo que opina la gente”.

Por lo que Pancho Dotto expuso más situaciones críticas que lo llevaron a replantearse su romance: “El otro día en un asado, una mujer escuchó que Karen tiene 24 años y exclamó: Qué horror, podrías ser el abuelo. Le dije: Lo que acabás de decir me duele. Me relacioné con Karen, una chica que es una maravilla, una divina total, y por culpa de gente como vos, que juzga a los demás, me estoy separando”.

Pese a esto, confesó que antes de tomar esta decisión llegó a barajar la posibilidad de ser padre: “Karen me lo planteó, pero tenemos una tremenda diferencia de edad y siento que no me queda demasiado tiempo de vida. No podría tener a mi mujer embarazada sabiendo que yo podría no llegar a conocer a mi hijo. Sería muy egoísta en mi caso traer a un hijo al mundo”.