Pareja desaparecida estaba en óptimas condiciones

Abigail Moreno y Diego Leonardo Diez eran buscados desde el domingo. Se hallaban en buen estado de salud en uno de los senderos de montaña de la localidad, en un sector donde no hay señal de celular.

Oscar Zapata, subcomisario de la Comisaría 12º de El Bolsón, informó que “en horas de la tarde, personal de Patrulla de Montaña de Policía logró ubicar a la pareja que era buscada desde horas de la mañana”.

Además, el subcomisario explicó que “se encuentran en buen estado de salud y fueron ubicados por el personal policial mientras la pareja caminaba por un sendero de montaña, llegando al sector de Wharton”.

Diego Diez de Ulzurrun, una de las personas buscadas, a través de una publicación del medio periodístico InfoChucao, expresó: “Hola a todos. Quería avisarles que estamos bien; solo que fuimos a un lugar donde también va mucha gente, de los tantos lugares aquí donde no hay señal, y al no vernos como diariamente en nuestro lugar de trabajo dio preocupación y por ende al no tener respuesta se inició la búsqueda hasta que llego a nosotros. Desde ya mil gracias a todos por la difusión, abrazos cordiales”.