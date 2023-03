Partido Libertario: encuentran más de 1500 afiliaciones truchas

El caso se conoció durante 2022 a través de una denuncia de Beatriz Prino, exmilitante del partido que además estaba encargada de la certificación de firmas y adhesiones al espacio.

Según consta en el documento presentado al juzgado electoral, seis integrantes libertarios fueron acusados “por el delito de asociación ilícita” y “posibles actos ilícitos, hechos de cybercrimen y delitos electorales (…)”.

Allí aparecen nombrados Nicolás Emma y Bruno Leandro Galleni como apoderados del Partido Libertario bonaerense, además del presidente del espacio Lucas Gazzotti, el entonces vice Juan Facundo Dominoni, Alejandro Antonio Calandra Bogaz y Sergio Miguel Palahy Sosa, quien hoy es el actual segundo en la conducción.

Diario Perfil se comunicó con la abogada de Prino, Mariela Pérez Cesaratto, para conocer cómo avanza la investigación. “Hay 1709 fichas de adhesión en las siguientes situaciones: menores, DNI inexistentes, extranjeros, inhabilitados para votar y personas muertas”, aclaró la letrada sobre las irregularidades detectadas en el proceso que se encuentra llevando a cabo en el juzgado electoral.

De acuerdo a lo dicho por Prino y su representante legal, el delito habría consistido en la falsificación de firmas y la realización de cargas que no contaban con las certificaciones correspondientes.

El rol de Prino era verificar si las firmas efectivamente no eran falsas. “Le hicieron firmar como autoridad certificante y en ese caso asume la responsabilidad de ser guardián de la democracia. También es tenido como auxiliar de la Corte Suprema de la Nación”, explica Pérez Cesaratto.

Este medio consultó cuál es la finalidad de esto. “Llegar a las cuatro mil adhesiones que son el paso previo a conformar una junta promotora para poder conformar un partido político. Sin esto, no se puede obtener el reconocimiento”, dijo la abogada, que apuntó además contra el apoderado Galleni porque “el resto de las cargas que no hizo Prino” se realizaron desde su estudio.

A raíz de la denuncia, Pérez Cesaratto habló de un constante hostigamiento contra su persona y personificó los ataques en Lilia Lemoine, una de las militantes más cercanas a Javier Milei. “Hace tres días recibí otra porno llamada”, relató. También afirmó que le enviaron 40 balas a modo de intimidación y fotos de su hijo. La abogada aclaró que ya no pertenece al partido y que tampoco militará más en política.

Este medio habló con uno de los denunciados por Prino, Juan Dominoni, quien aseguró haberse ido de la vicepresidencia del Partido Libertario provincial porque no estaban dadas las condiciones de “transparencia y honestidad” que pedía. “Ingresé en su oportunidad como vice aspirando a un espacio real y transparente y hoy día ese espacio no representa esos principios que tuve en mente”, ahondó. Aclaró, además, que no tuvo nada que ver con la denuncia por afiliaciones truchas.

LA DENUNCIA

De acuerdo a la acusación, los implicados habrían utilizado fichas de adhesión de personas fallecidas a partir de la obtención de documentos de identidad y la falsificación de firmas para conformar el Partido Libertario de Buenos Aires.

Ya entonces la denunciante había dicho que utilizaron su cuenta personal de la Justicia Electoral para llenar las fichas apócrifas.

"Llegó a mi conocimiento, por vías de hecho, de que también utilizaron sin mi permiso, mi login id para subir fichas de adhesión y sus planillas al sistema sin que yo pudiera certificar la identidad de la mayoría de personas adherentes que se adhirieron bajo mi firma como autoridad certificante, lo que considero además de falsedad material e ideológica, también un delito informático, como mínimo, violación de secretos, y un delito electoral, por cometer estafa procesal contra la Justicia electoral", dice la denuncia.

Dentro de las pruebas presentadas por Prino y su abogada para fundamentar la acusación, se muestran fotografías en las cuales se observa a miembros de la juventud libertaria completando fichas de adhesión "sin la presencia de la autoridad certificante".

Fuente: Perfil