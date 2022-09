Pasaje al paraíso

George Clooney y Julia Roberts vuelven a reunirse en la gran pantalla como una pareja divorciada a la que no le queda otra opción que unir sus fuerzas y viajar a Bali, para impedir que su perdidamente enamorada hija cometa el mismo error que ellos creen haber cometido veinticinco años atrás. Una historia acerca de las dulces sorpresas que pueden ofrecer las segundas oportunidades.

En los últimos años, las comedias románticas rodadas por los grandes estudios han sido cada vez más escasas. Empezando en los años treinta y con las entonces llamadas “comedias locas”, el género evolucionó hasta florecer durante la década del 2000. Y entonces empezaron a desaparecer lentamente de las pantallas. Pero el director Ol Parker está convencido de que la experiencia colectiva que hemos vivido recientemente ha hecho que el público tenga ganas de ser testigo del renacimiento de las “comron”. “Cuando se desató la pandemia, de golpe, todo lo que estaba escribiendo me pareció sin relevancia”, dice. “El mundo había cambiado. Reflexioné sobre lo que me apetecía escribir y dirigir, y lo primero que me vino a la mente fue algo que haría feliz a la gente, una historia llena de alegría y optimista. Las comedias románticas reúnen a muchas personas en una sala de cine para que rían juntas, y después de unos años tan duros, me pareció que sería maravilloso llevar algo así a la gran pantalla”.

“Las comedias románticas pasaron de moda durante un tiempo”, señala el productor Tim Bevan. “Pero cuando Ol Parker y Sarah Harvey nos presentaron la idea, pensamos que era algo que llevábamos unos años sin ver y que merecía la pena tomársela en serio porque creemos que hay un público para este tipo de cine. Se han seguido rodando comedias románticas de bajo presupuesto que se estrenan directamente en streaming, pero a menudo la calidad del guion, de la dirección y de la interpretación no llega al nivel de las grandes comedias románticas que todos recordamos. Nos pareció que con nuestra experiencia, los conocimientos de Ol, dos grandes actores y un muy buen guion teníamos muchas posibilidades de hacer algo especial”.

En la imaginación de Parker y del coguionista Daniel Pipski mientras escribían, únicamente George Clooney y Julia Roberts podían ser la pareja protagonista. Aunque las dos estrellas solo habían hecho unas pocas películas juntos, su química en la pantalla les convierte en inolvidables. De hecho, en la primera versión del guion, los personajes se llamaban Julius y Georgia, en honor a los dos oscarizados actores. Ya con una versión definitiva, los cineastas mandaron el guion a Clooney y a Roberts. “En general, cuando se manda un guion a un actor, no se menciona al otro intérprete principal por si acaso rechaza el papel”, explica Parker. “Pero en este caso, cuando les escribí, dije que mi idea era rodar con ambos. Lo tenía tan claro que nunca pensé en otras posibilidades, no tenía ningún plan B”.