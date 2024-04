Pidieron anular el juicio para el condenado por balear a un policía

La audiencia de impugnación ordinaria ante la Cámara en lo penal de Comodoro Rivadavia se celebró este miércoles, y estuvo presidida por los jueces Daniel Pintos, Martín Montenovo y Mónica García.

El condenado Eduardo Astudillo fue condenado a la pena de 10 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio agravado por ser contra un personal policial. El caso ocurrió la noche del domingo 2 de octubre de 2022 cuando los suboficiales Lorenzo Da Silva y Cristian Hernández retornaban a la comisaría después de dejar a un compañero en su domicilio tras concluir su turno.

Los efectivos interceptaron a los tres ocupantes de una Toyota Hilux en la avenida Pieragnoli, que estaba detenida con las luces apagadas y sin chapa patente. Los policías trataron de identificarlos, pero el conductor arrancó, chocó el patrullero y aceleró para salir en contramano hacia la Zona de Quintas del barrio Abásolo. La persecución finalizó en el pasaje Las Fresas donde descendieron los dos sujetos y dispararon contra los uniformados.

El defensor expuso que “desde la lógica no hay forma que el recorrido de la bala que impacta en el pie de la víctima” haya salido del arma de su pupilo. Además “la policía tuvo algunas inacciones que no colaboraron con la averiguación de la verdad”, ya que no le secuestraron el arma a uno de los policías víctimas.

Iglesias agregó que “Astudillo llega al debate aceptando el abuso de arma, disparó sin intención de herir a nadie. Para llegar a esa conclusión, el tribunal popular de debate tuvo que modificar el hecho, y esto no ocurrió. Condenar a alguien por lesiones sin arma de fuego, presentando lesiones con arma de fuego, es una contradicción”.

Por todo ello, el penalista requirió que la Cámara en lo Penal “anule el juicio y remita el caso para la realización de un nuevo debate”, con un tribunal popular.

En contraposición, la fiscal Cecilia Codina se refirió a que “el defensor habla de la violación del principio de congruencia, pero asume que su asistido bajó con el arma y disparó. La testigo dice en el juicio que el que baja con un arma de fuego y dispara es Astudillo. Los disparos fueron dirigidos hacia la humanidad de uno de los policías.

Por eso, “no ha cambiado la plataforma fáctica, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se da la tentativa de homicidio al disparar un arma de fuego calibre 40 en contra de la humanidad de una persona. No se afectó el derecho de defensa ya que no se cambió la plataforma fáctica”, aseguró Codina.

La fiscal solicitó que se confirme en todos sus términos la sentencia del tribunal popular de juicio que condenó a Astudillo a 10 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por ser contra un efectivo policial. Finalmente, el tribunal de Cámara pasó a deliberar y el próximo miércoles 10 de abril, a las 12:00, dará a conocer la parte dispositiva del fallo.