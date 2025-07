Polémica frase de Juan Pablo Varsky en trasmisión del Mundial de Clubes

En medio de un duelo electrizante entre Fluminense e Inter de Milán por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025, un inesperado momento en la transmisión televisiva se robó toda la atención. El partido, disputado en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte y con victoria parcial del conjunto brasileño gracias a un gol tempranero de Germán Cano, fue el escenario en el que el periodista Juan Pablo Varsky sorprendió a la audiencia con una historia insólita sobre el director técnico del “Flu”, Renato Portaluppi.

Mientras el juego se desarrollaba con intensidad en la pantalla de Telefe, Varsky eligió un momento del primer tiempo para compartir una anécdota de 2008 que rápidamente se volvió viral en redes sociales. “El comentarista repasó unas declaraciones efectuadas en el pasado por el DT del Flu, Renato Portaluppi, sobre su supuesta actividad sexual”, señalaron desde distintos portales que recogieron el inusual momento.

La particular anécdota que contó Juan Pablo Varsky en medio del partido

Según relató el periodista, la historia tuvo lugar durante una entrevista realizada hace más de 15 años. En esa ocasión, Renato —también conocido como Renato Gaúcho— compartió una charla con el histórico Pelé, durante la cual vieron juntos un video con uno de los goles del astro brasileño. Fue allí cuando, siempre según el testimonio de Varsky, se produjo un insólito intercambio: “Mira Renato, uno de mis mil goles”, le habría dicho Pelé, a lo que Portaluppi respondió: “Cada gol suyo es una mujer mía, sólo que Pelé paró con mil y yo no”.

La transmisión deportiva, que hasta ese momento transcurría con normalidad, tomó un giro completamente inesperado con la continuación de la anécdota. El comentarista agregó: “Confesó haber estado con más de cinco mil mujeres desde los 13 años”, citando un textual de aquella entrevista que causó aún más impacto: “Nunca nadie tuvo tanto sexo como yo. Soy un verdadero fenómeno”.

Embed Ah mirá vos Varsky, justo quería saber ese datito del DT de Fluminense. Dios mío. pic.twitter.com/TGKLnppbkK — Francisco ✍ ☠️ (@fran_carrascoo) June 30, 2025

La reacción de las redes sociales

El relato, tan llamativo como inapropiado para el contexto del partido, no tardó en ser replicado por usuarios de redes sociales. En plataformas como X (ex Twitter) y TikTok, clips del momento comenzaron a circular con comentarios irónicos como “Enloqueció”, “Justo quería saber eso” o “Yo no sé cómo este tipo sigue comentando partidos”. En pocas horas, el episodio se convirtió en tendencia, eclipsando incluso algunos aspectos futbolísticos del encuentro.

Cabe destacar que Renato Portaluppi, actual entrenador del Fluminense, es conocido en Brasil no solo por su trayectoria deportiva —como jugador fue campeón de la Libertadores y de la Intercontinental con Gremio en los 80—, sino también por sus excéntricas declaraciones y su estilo mediático. Sin embargo, que su historial íntimo haya sido recordado en pleno partido por un comentarista argentino en un canal de aire generó sorpresa, críticas y bromas por igual.